İhlas Haber Ajansı

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Otomobil üzüm bağına uçtu: 1 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin üzüm bağına uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin üzüm bağına uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kabazlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çakaldoğan Mahallesi istikametinden, Salihli yönüne gitmekte olan E.A.(24) yönetimindeki 45 ACM 895 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki üzüm bağına uçtu. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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