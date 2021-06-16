Otomobil yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken motor kısmından birden alevler yükselmeye başladı. Ormanlık alanın çıkan araç yangını Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Selahaddin Ç. idaresindeki otomobil seyir halindeyken motor bölümünden alevler yükseldi. Sürücü Selahaddin Ç., önce otomobili yolun kenarına çekti ardından da Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını yol kenarında bulunan ormanlık alana sıçramadan söndürmeyi başardı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.