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Otomobilde çıkan yangın makilik alana sıçradı

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde seyir halindeki otomobilde başlayan yangın, makilik alana da sıçradı.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde seyir halindeki otomobilde başlayan yangın, makilik alana da sıçradı. Otomobil ve makilik alanda çıkan yangın, orman yangın ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Gölmarmara ilçesi Taşkuyucak Mahallesi yönünden Gördes Barajı istikametine seyir halinde olan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Hemen otomobilini yolun sağına çekerek, araçtan inen sürücü yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Bu sırada otomobilden yükselen alevler makilik alana da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen orman yangın söndürme ekipleri alevlere müdahale ederek, her iki yangını da kısa sürede söndürdü.

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