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Otomobilden kaçak içki çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 şişe kaçak içki ele geçirildi.


İzmir'den Salihli'ye kaçak içki getirileceği ihbarını değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Salihli girişinde durdurulan bir otomobilde arama yaptı. Otomobilde yapılan aramada çeşitli markalarda toplam 25 şişe kaçak içki ele geçirdi. Kaçak içkilere el konulurken A.E. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten idari işlem yapıldı.


Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini söyledi.

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