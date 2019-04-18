Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki Fatih Sanayi Sitesi girişinde otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Fatih Sanayi Sitesi girişinde otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sanayi sitesine yaya olarak gitmekte olan 25 yaşındaki Ali Taş isimli gence otomobil çarptı. Kazada Ali Taş olay yerinde hayatını kaybetti.
Selvilitepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde ilerlemekte olan B.E. idaresindeki 64 NN 209 plakalı otomobil, Fatih Sanayi Sitesi girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Taş'a çarptı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri Ali Taş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Taş'ın cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis, sürücü B.E.'yi gözaltına aldı.