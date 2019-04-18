Otomobilin çarptığı park halindeki araç yolda yürüyen yayayı yaraladı

MANİSA (İHA) – Manisa'da kontrolden çıkan bir otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu biri yaya olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özlem D. yönetimindeki 45 ES 355 plakalı otomobil, 5518. Sokak istikametinden Cemal Ergün Caddesi yönüne seyir halinde iken yol kenarında park halinde bulunan 45 HY 208 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 45 ES 355 plakalı otomobil yan yatarken, park halindeki otomobil ise savrularak yolda yürüyen Hamdi Y. isimli yayaya çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ambulansı ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan yaya Hamdi Y. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilirken, sürücü Özlem D. ise kendi imkanlarıyla Özel Grandmedical Hastanesine gitti. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.