Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Hisarkapı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D300 karayolundan şehir içine girmek isteyen Mustafa Ali B. idaresindeki 20 D 4088 plakalı otomobil, karayolunun yan yolunda seyir halinde olan Ummuhan Ü. idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet üzerinden savrulan sürücü Ummuhan Ü. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.