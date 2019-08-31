Otomobille elektrikli bisiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vali Muzaffer Ecemiş İlkokulundan Leblebiciler Sitesi istikametine seyir halinde olan Umut S. (15) idaresindeki elektrikli bisiklet, cadde üzerinde karşı şeride geçmek isteyen Furkan A. (19) idaresindeki 35 DA 9556 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan elektrikli bisiklette bulunan sürücü Umut S. ile otomobil sürücüsü Furkan A. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.