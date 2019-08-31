İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobille elektrikli bisiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, saat 21.45 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vali Muzaffer Ecemiş İlkokulundan Leblebiciler Sitesi istikametine seyir halinde olan Umut S. (15) idaresindeki elektrikli bisiklet, cadde üzerinde karşı şeride geçmek isteyen Furkan A. (19) idaresindeki 35 DA 9556 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan elektrikli bisiklette bulunan sürücü Umut S. ile otomobil sürücüsü Furkan A. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.