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Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Manisa’nın Akhisar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Akhisar ilçesi Zeytinliova-Dereköy karayolunda, R.G.Ö. (23) yönetimindeki 34 EV 0514 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hüseyin Gençtür idaresindeki (43) 45 SB 1310 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Hüseyin Gençtür, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü R.G.Ö. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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