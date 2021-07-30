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Otoyolda seyir halindeki otomobil yandı

İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Manisa bölümünde seyir halindeki otomobil, motor kısmının bir anda alev almasıyla yandı.

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Manisa bölümünde seyir halindeki otomobil, motor kısmının bir anda alev almasıyla yandı.


Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıiğdecik Mahallesi mevkiinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İzmir-İstanbul Otoyolu'nda seyir eden Z.T. (44) idaresindeki 48 AEP 177 plakalı otomobil, motor kısmının alev almasıyla yanmaya başladı. Aracı durdurarak kendini dışarı atan sürücü durumu itfaiye ekiplerin bildirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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