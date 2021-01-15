Manisa'nın Kula ilçesinde dün gece saatlerinde bir ikamette kumar oynandığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirledikleri adrese baskın düzenledi. Operasyon sırasında ev içerisinde bulunan şahıslar oyun kartlarını sobada yakmaya çalışırken 6 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları için 26 bin 916 TL idari para cezası uygulanırken, aranması olan 2 şahıs da emniyet güçlerince yakalandı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde 4 Eylül Mahallesi'nde bir ikamette kumar oynandığı ihbarını aldı. Belirledikleri adrese gece saatlerinde baskın düzenleyen ekipler, E.H., H.İ.D., Y.Ç., M.T., Ş.K. ve R.S. isimli şahısları kumar oynarken yakaladı. Kumar oynarken suçüstü yakalanan 6 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları için toplamda 26 bin 916 TL idari para cezası uygulanırken, aranması olan 2 şahıs da emniyet ekiplerince yakalanarak işlemler için polis merkezine götürüldü. Yakalaması bulunan şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Oyun kartlarını sobada yakmaya çalıştılar

Öte yandan kumar oynadıkları eve baskın düzenlendiğini fark eden şahıslar, oyun kartlarının bir kısmını sobada yakmaya çalıştı. Ekipleri görünce ellerindeki kartları yanan sobanın içine atan şahıslar, polislerin takibinden de kaçamadı. Yanan sobayı söndüren ekipler, şahısların yakmaya çalıştığı kartları da buldu. İkamette bulunan oyun kartlarına da el konuldu.