İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Oyun tabanlı İngilizce eğitimiyle başarıyı yakaladılar

Manisa’nın Akhisar ilçesindeki Şehit Serdar Denizer İmam Hatip Ortaokulunda oyun tabanlı İngilizce Dersleri ile öğrenciler İngilizceyi daha kolay öğrenmeye başladı.

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Şehit Serdar Denizer İmam Hatip Ortaokulunda oyun tabanlı İngilizce Dersleri ile öğrenciler İngilizceyi daha kolay öğrenmeye başladı.


Milli Eğitim Bakanlığı Yenilikçi Eğitim Müdürlüğünün himayesindeki ulusal destek servisinin online öğrenme ortamı olan eTwinning ilgi görmeye devam ediyor. Avrupa çapında 34 ülkenin faal olarak yer aldığı platformda öğretmenler başka ülkeden meslektaşları ile tanışma ve bu sayede bilgi alışverişi yapabilme imkanı buluyor. Bu kapsamda 18-20 Nisan 2019 tarihinde İzmir'de düzenlenen ve Türkiye başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesinden üst düzey katılım olan çok taraflı irtibat seminerine Türkiye çapında davet edilen 22 öğretmenden birisi de Akhisar Şehit Serdar Denizer İmam Hatip Ortaokulu İngilizce öğretmeni Habip Arvas oldu.


Telefon, bilgisayar veya tablet üzerinden eğitici oyunlarla kalıcı yabancı dil öğrenmeyi konu alan English Olympics isimli proje de örnek projeler arasında yer aldı. Günümüz çocuklarının mobil cihazlar ile çok vakit geçirdiğini ve bu projenin bu durumu bir fırsata çevirdiğini kaydeden Arvas, sıkıcı olan derslerin bile bu sayede eğlenceli hale geldiğini aktararak proje koordinatörü Fatih Toy'a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.