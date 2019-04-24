Oyun tabanlı İngilizce eğitimiyle başarıyı yakaladılar

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Şehit Serdar Denizer İmam Hatip Ortaokulunda oyun tabanlı İngilizce Dersleri ile öğrenciler İngilizceyi daha kolay öğrenmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilikçi Eğitim Müdürlüğünün himayesindeki ulusal destek servisinin online öğrenme ortamı olan eTwinning ilgi görmeye devam ediyor. Avrupa çapında 34 ülkenin faal olarak yer aldığı platformda öğretmenler başka ülkeden meslektaşları ile tanışma ve bu sayede bilgi alışverişi yapabilme imkanı buluyor. Bu kapsamda 18-20 Nisan 2019 tarihinde İzmir'de düzenlenen ve Türkiye başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesinden üst düzey katılım olan çok taraflı irtibat seminerine Türkiye çapında davet edilen 22 öğretmenden birisi de Akhisar Şehit Serdar Denizer İmam Hatip Ortaokulu İngilizce öğretmeni Habip Arvas oldu.

Telefon, bilgisayar veya tablet üzerinden eğitici oyunlarla kalıcı yabancı dil öğrenmeyi konu alan English Olympics isimli proje de örnek projeler arasında yer aldı. Günümüz çocuklarının mobil cihazlar ile çok vakit geçirdiğini ve bu projenin bu durumu bir fırsata çevirdiğini kaydeden Arvas, sıkıcı olan derslerin bile bu sayede eğlenceli hale geldiğini aktararak proje koordinatörü Fatih Toy'a teşekkür etti.