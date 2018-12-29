Oyuncaklar oyun bileti oldu

Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi (TURBEM) Tiyatro Kulübü tarafından hazırlanan "Torbalar Gözaltı" isimli tiyatro oyunu, bu kez oyuncaksız çocuklar için sahne aldı. Bilet yerine oyuncakların bağış alındığı oyunu izleyen tiyatro severlerin hem yüzü güldü, hem de bağışları çocukların yüzlerini güldürdü.

‘Hayaller Engel Tanımaz' düşüncesinde yola çıkan TURBEM Tiyatro Kulübü'nün genç üyelerinin geçen yıl sergilediği "Torbalar Gözaltı" isimli tiyatro oyunu, geçen hafta kitap bağışıyla sahne alırken, bu hafta da oyuncak bağışıyla tiyatro severlerin karşısına çıktı. Mesadet Özcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül, Belediye Tiyatro Sanat Yönetmeni Alpay Erdoğmuş ile yüzlerce tiyatro sever izledi. Oyun öncesi kurulan stantta oyuncak bağışı alındı. Komedi tarzındaki oyun seyircileri kahkahaya boğarken, TURBEM Tiyatro Kulübü oyuncuları oyun sonunda ayakta alkışlandı. Oyun dolayısıyla bağış alınan oyuncaklar, Sosyal İşler Müdürlüğünce periyodik aralıklarla maddi durumu yetersiz çocuklara ulaştırılacak.