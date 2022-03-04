Oyunlarla din eğitimini sevdirecekler

Eğitim öğretim ortamını zenginleştiren materyaller sayesinde öğrencilerin kalıcı ve zevkli öğrenmeleri sağlanacak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 3. sınıf öğrencilerinin güz döneminde gördüğü ‘Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı' dersinde hazırladıkları dönem projelerinde hazırlanan materyaller geleceğin öğretmenlerine ışık tutacak. Hazırlanan materyaller sayesinde öğrenmeyi zevkli ve kalıcı hale getirmek amaçlanırken, geri dönüştürülebilir atık malzemelerle hazırlanan materyaller kullanım kolaylığı ve tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Fakülte binasında sergilenen materyallerle ilkokul 4. sınıf ve ortaokul öğrencilerine oyunlarla din derslerinin daha zevkli ve kalıcı bir şekilde öğretilmesi amaçlanıyor.

İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencileri hazırladıkları materyalleri sergiyi gezen misafirlerine anlatırken proje hakkında bilgi veren Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hacer Aşık Ev, 3. sınıf öğrencilerinin güz döneminde aldığı öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin önemine dikkat çekti.

“Önemli olan gönüllere dokunarak din eğitimini gerçekleştirmek”

Bölümde okuyan öğrencilerin her birinin din eğitimcisi olacağına dikkat çeken Doç. Dr. Hacer Aşık Ev, “Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin amacı bütün öğrencilerimiz gerek milli eğitimde gerekse diyanette çalışacaklar ve hangisinde çalışırlarsa çalışsınlar din eğitimcisi olacaklar. Bir din eğitimcisi için önemli olan da gönüllere dokunarak din eğitimini gerçekleştirmek. Yalnızca zihinsel yönü bilgilendirme yetmiyor. Duyarlılığın, duyuşsal yönün geliştirilmesi de önemli. Ayrıca Sevgili Peygamberimizin ‘Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, nefret ettirmeyin, sevdirin' hadisi doğrultusunda da aslına biz bu materyalleri gerçekleştirdik. Öğrenciler severek din eğitimini öğrenmiş olacaklar. Burada 3. Sınıf öğrencilerimizin emeğiyle gerçekleştirilmiş bir sergi. 4 saatlik bir ders. 2 saati teorik 2 saati uygulamalıdır. Bu uygulama kısmında buradaki çalışmaları dönem projesi olarak geliştirdiler bu materyallerin her birini” şeklinde konuştu.