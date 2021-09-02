Ozan İsmail Koç Turgutluspor'da

Lig ekiplerinden Turgutluspor, orta saha oyuncusu Ozan İsmail Koç'un 1 yıllık kiralanması konusunda Bursaspor Kulübü ile anlaşma sağladı. Bugün Turgutluspor tesislerinde Ozan İsmail Koç, Kulüp Başkanı Taner Kestaneci ile bir araya gelirken, görüşme sonunda formayı giyerek resmi sözleşmeye imza attı.

İmza töreni sonrası konuşan Ozan İsmail Koç, “Hedefleri olan büyük bir camiaya geldim. Teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Kulübümün başarısına katkıda bulunmak istiyorum. Burada olduğum için mutluyum. Bana güvenen ve burada olmama olanak sağlayan Başta Kulüp Başkanımız Taner Kestaneci, yöneticilerimiz ve hocamız Kazım Akgün'e teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarım ve ağabeylerimle birlikte Turgutuspor'umuzun başarısı için sahada canla başla çalışacağım. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlısı olsun.” dedi.

Genç oyuncu Ozan İsmail Koç'u kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten Kulüp Başkanı Taner Kestaneci ise şunları söyledi: “Ozan İsmail Koç, genç olmasına rağmen tecrübeli bir oyuncu. Ozan İsmail Koç'un gücümüze güç katacağından hiç şüphem yok. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun. Ozan İsmail Koç kardeşime yeni sezonda başarılar diliyorum.”