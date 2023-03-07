Ozanca Mahallesi'ne 14 milyon TL'lik yatırım

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün "154 Mahalle Projesi" çerçevesinde Gölmarmara ilçesine bağlı Ozanca Mahallesi'nde yürütmüş olduğu 92 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme işi tamamlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, "154 Mahalle Projesi" çerçevesinde il genelinde altyapı ve üstyapı yatırımlarına son sürat devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Gölmarmara ilçesine bağlı Ozanca Mahallesi'nde tamamlanan altyapı yatırımının ardından başlatılan üstyapı yatırımı da tamamlandı. 92 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme işinin sonunda mahallede bulunan mekanik sayaçların montajı da tamamlandı.

Mahallede ilk olarak 11 kilometrelik içme suyu, 16 kilometrelik de kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları tamamlandı. Altyapı çalışmalarında atıksu terfi merkezi imalatı da yapılarak, Ozanca'nın evsel nitelikli atıksularının Gölmarmara Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'ne ulaştırılması sağlandı ve böylece Ozanca Mahallesi'nde daha sağlıklı bir çevre inşa edildi. Altyapı çalışmalarının ardından başlanan 92 bin metrekarelik üstyapı işi de tamamlandı. Son olarak mahallede bulunan mekanik sayaçların montajı da gerçekleştirildi. Böylece toplamda 14 milyon TL'lik altyapı ve üstyapı yatırımı yapılarak Ozanca Mahallesi yepyeni bir görünüme kavuştu.

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden mahalle muhtarı Gürsel Tan, "2 bin nüfuslu bir mahalleyiz. Manisa Büyükşehir olmadan önce burada su ve altyapı gibi sıkıntılar çekiyorduk. Manisa Büyükşehir olduktan sonra mahallemize yapılmayan hizmetler yapıldı. Artık 7/24 suyumuz akıyor. Hizmetlerde son aşamaya geldik, bitti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengin Ergün, MASKİ Genel Müdürümüz Burak Aslay ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Cengiz Başkanımızı Ozanca'ya bekliyoruz. Deprem bölgesinde vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz, büyük bir millet olarak birlik beraberlik içerisinde ayağa kalkarız" dedi.