Özbekistan, Türk yatırımcıları bekliyor

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (Manisa TSO) Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticari İlişkiler Başkatibi Azizbek Z. Salahiddinov ve Özbekistan Ankara Büyükelçiliği 2. Katibi Babür Tagaev'ın katılımlarıyla ‘Yeni Özbekistan' toplantısı gerçekleştirildi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri Akın Saadettin Gezgin, Hüseyin Hasacar, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Davut Türe, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Filiz Kavaklı, TOBB Manisa İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Yücel ve Manisa iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Bülent Koşmaz Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantıda Türkiye-Özbekistan ticari ilişkileri ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi hususundaki konular konuşuldu.

Manisa'nın ekonomisini ve kültürel özelliklerini anlatan tanıtım filminin izlenmesi ile başlayan toplantının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Mehmet Yılmaz, “Türkiye-Özbekistan arasındaki ticari ilişkileri farklı bir perspektif ile nasıl ikili iş hacmini geliştirebiliriz konusunda bugün bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nı oluşturan yaklaşık 12 bin üyemizin her birinin ayrı bir değer olduğundan ve çok güçlü bir potansiyele sahip olduğumuzdan dolayıdır ki değerli misafirlerimiz, Özbek kardeşlerimiz bugün bizi kırmayarak odamıza gelerek bizleri şereflendirdiler. 2017 yılından sonra Özbekistan yeni bir atılım sürecine girdi. Bu atılım süreci bizi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü bizlerin bilgi ve birikimi ile Özbekistan'ın pazar payını düşünürsek ortaklık yapabileceğimiz çok alan var. Bu alanlar ihracat noktasında da olabilir, ithalat noktasında da olabilir. Özbekistan'ın ihracat noktasında bize sunduğu çok büyük avantajlar var. Bunları değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum.” diye konuştu.

Toplantıya ev sahipliği yaptığı için Manisa Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür eden Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticari İlişkiler Başkatibi Azizbek Z. Salahiddinov ise, "Özbekistan olarak bizim için Türk firmaları çok değerli. Türk kardeşlerimizin ürettikleri ürünler Özbekistan'da çok ilgi görüyor. ‘Made in Turkey' damgalı ürünler Özbek halkı tarafından tercih ediliyor. 936 Türk şirketi Özbekistan'da faaliyet gösteriyor. Türk firmalarına çok teşviklerimiz var. Türk firmaları özellikle tekstil ve inşaat sektöründe yoğunluk gösteriyor. Dediğim gibi Türk kardeşlerimiz bizim için çok değerli. Ülkemize yatırım düşünen siz değerli firmalarınıza gerekli desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticari İlişkiler Başkatibi Azizbek Z. Salahiddinov ve Özbekistan Ankara Büyükelçiliği 2. Katibi Babür Tagaev katılımcılardan gelen soruları cevapladı.

Üretici firmalarda incelemelerde bulundular

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen ‘Yeni Özbekistan' toplantısının ardından Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticari İlişkiler Başkatibi Azizbek Z. Salahiddinov ve Özbekistan Ankara Büyükelçiliği 2. Katibi Babür Tagaev, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri Akın Saadettin Gezgin ve Hüseyin Hasacar ile birlikte Manisa'da faaliyet gösteren üretici firmaları ziyaret etti. Ziyaret sırasında üretilen ürünleri inceleme fırsatı bulunan Özbek heyet, üretici firma yetkilileri ile konuşarak fikir alışverişinde bulundu.