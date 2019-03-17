Özdemir'den vatandaşa 'Hizmet belediyeciliği' sözü

Özdemir, “Biz çay çorba belediyesi olmak için değil hizmet etmek için bu yola çıktık” dedi.

Mahalle gezileri kapsamında Kazım Karabekir Mahallesine çıkarma yapan Millet İttifakının İYİ Parti'den Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Esnaf gezisi yapan ve sonrasında kahvehane toplantısı düzenleyen Özdemir mahalle sakinlerine projelerini anlattı ve gelen soruları yanıtladı.

"İmar bizim işimiz"

Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Tekin Aydın ve mahalle sakinlerine hitap eden Özdemir imar sorununu kendilerinin çözeceğini dile getirerek, “Belediye Meclis üyesi adaylarımızı belirlerken titizlikle çalıştık. İmar konusunda uzman Ferdi Zeyrek ve Yenal yıldırım Meclis üyesi adaylarımız. Bende gayrimenkul inşaat işiyle uğraşıyorum. Dolayısıyla bu konuyu biz çözemezsek kimse çözemez” dedi.

"Çay çorba belediyesi"

Mevcut yönetimlerin söz vermelerine rağmen imar konusunda bir adım bile atmadıklarını söyleyen Özdemir, “Arkamızda çayla çorbayla geçen bir 5 yıl var. Gelin bu fırsatı tepmeyin. Biz çay çorba belediyesi olmak için değil, hizmet etmek için göreve talip olduk ve bu yola çıktık” diye konuştu.

Mahallenin sorunlarını iyi bildiğini imardan, kanallara, oyun gruplarından spor alanlarına kadar birçok konuda çalıştığını belirten Özdemir, “Biz dersimize çalıştık. Arkadaşlarımız Yenal Yıldırım ve Ferdi Zeyrek ekibimizle gelecekler ve sizlerin de fikirlerini alacaklar. Dolayısıyla hazırlanan imar planında sizin de talepleriniz karşılanacak. El ele verip bu işi kökünden çözeceğiz. Daha bir bina bile yapamayan mevcut yönetimden imarı çözmesini beklemeyin. Ayağınıza gelen bu fırsatı tepmeyin. İmarı biz çözemezsek kimse çözemez.” dedi.

"Sorunların çözümü için geliyoruz"

Mahallenin sadece imar sorunu olmadığını birçok sorunla mücadele etmeye çalıştığının altını çizen Özdemir sözlerini şöyle tamamladı: “Burada sadece imar sorunu yok. Alt yapı yetersiz. Sulama kanallarının kapatılması gerekiyor. Mahallede bir ATM bile yok. Alt sokaklarda yağışlı havalarda su taşkınları yaşanıyor. Sosyal tesisler yetersiz. İçme suları kireçli akıyor. Pazaryeri yetersiz. Mahalle içi yolların asfaltlanması gerekiyor. Bu mahallede daha bir ilk okul bile yok. Tüm sorunları biliyoruz. Ama göreve gelir gelmez ilk işimiz imar. Onu bir çözelim diğerleri de olacak. Ayrıca mahallemize modern bir düğün salonu sözü de veriyorum. Çocuklarımız için ücretsiz yüzme havuzları yapacağız ve ücretsiz kurslar düzenleyeceğiz. Kazım Karabekir ve civar mahallelerimiz Millet İttifakı ile hak ettiği hizmeti alacak.”