(Özel) Arı zehri baldan tatlı, gramı altından iki kat değerli

Manisa'da arıcılık üretimine merak saran iki esnaf arkadaş birçok hastalığın tedavisinde ve kozmetik ürünlerinde ham madde olarak kullanılan arı zehrini kendi imkanlarıyla üretmeyi başardı. Bal üretimi aksamadan elde edilen arı zehrinin gramının 400 liradan alıcı bulduğunu söyleyen Murat Almışlar, kilogram bazında da arı zehrinin 400 bin lirayı bulduğunu belirtti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde esnaflık yapan Murat Almışlar ve Mustafa Gökçalı, yaklaşık 6 yıl önce başladıkları arıcılığı ürün çeşitliğiyle de geliştirdi. Almışlar ve Gökçalı, arıcılıktan gelir arttırmaya yönelik yaptıkları araştırmalarla arı zehri üretimine merak sardı. Arı zehri üretiminde kullanılan aparatların yurt dışından geldiğini ve yüksek fiyatlı olduğunu öğrenen iki meraklı arıcı aparatları kendileri de imal etmeyi başardı. Arasında tel bulunan cam aparatları kovana yerleştiren arıcılar tellere arıya zarar vermeyecek miktarlarda elektrik veriyor. Arılar verilen elektriğe tepki göstermesi sonrası iğnelerini camlara batırarak zehirlerini bırakıyor. Arılara zarar vermeyen yöntemle hem arılardan zehir elde ediliyor hem de bal üretiminde aksama yaşanmıyor. Meraklı iki arıcı tarafından üretilen arı zehri dünya yıldızlarının cilt bakımları için kullandığı kozmetik ürünlerinde ve birçok hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçların üretiminde kullanılıyor. Arıcı Almışlar ve Gökçalı bu yıl 250-300 gram arı zehri üretmeyi hedefliyor. Arı zehri ise Türkiye'de gramı 400 liradan alıcı buluyor.

"Bu yıl 250 gram hedefimiz var"

Arı zehri üretimine başlama hikayesini anlatan Murat Almışlar "Bulunduğumuz bahçe tütün tarlasıydı. Tütünü bırakıp daha gelir getirici bir faaliyete yönelenim istedik. Kiraz ektik buraya. Kiraz ekince de çiçek döneminde arı ihtiyacı doğdu. Etrafımızda arı bulamadığımız için iki kovan arı satın aldık. Kovanın kapağını ilk açtığımda arıya aşık oldum. Hala daha arıya aşığım. Zaten arıcılığı sevmeyen yapamaz. Geçen 6. yılımızda arkadaşım Mustafa Gökçalı ile birlikte bu arıcılıktan daha fazla gelir elde edebilmek için ne yapabilir diye düşünmeye başladık. Polen, arı sütü gibi ürünler var. Aynı zamanda esnaflık yaptığımız için onlarla fazla ilgilenemiyoruz. Bir arı zehri merağımız oldu. Arı zehrini araştırdığımızda arı zehri aparatlarının yurt dışından geldiğini ve fiyatlarının yüksek olduğunu öğrendik. Bu aparatlardan en az 60-70 adet ihtiyacımız olduğunu öğrendik. Bu da bizim için büyük bir meblağ yapıyor ve bu işin pazarı da yoktu. Araştırarak bu aparatların yapımını kendimiz başardık. Daha sonrasında satış kanalımızı bulduk. Ben ilk başta söylemiştim, üretilmeyen malın pazarı da olmaz. Kesinlikle üretilmeli. 'Bu işin pazarı yok üretmeyin' gibi söylemler çok oldu. Ama biz yılmadan devam ettik. Bugün yaklaşık 400 lira civarında gram fiyatıyla bu yıl 250 gram hedefimiz var" dedi.

Arı zehrinin üretimi hakkında bilgi veren Almışlar, "Üzerinde elektrik telleri olan altında camı olan aparattan oluşuyor. Arıya elektrik veriyoruz. Bu verdiğimiz elektrik arıya kesinlikle zararı yok. Arıyı öldürmüyor. Arıya sadece ufak bir gıdıklama yapıyor. Bu elektriği alan arı camı sokmak için uğraşıyor. Camı sokmak için uğraşırken zehrini bırakıyor" diye konuştu.

"Arı zehri üretiminin daha da yaygınlaşmasını sağlamak istiyoruz"

Arı zehri üretiminin Türkiye'de yaygınlaşmasını istediklerini belirten Almışlar, "Diğer ürünler fazla kazanç getiremeyeceği için, çok fazla arımız olmadığı için arı zehrinin gelir açısından daha avantajlı olduğunu gördük. Türkiye'de bu arı zehri üretiminin daha da yaygınlaşmasını sağlamak istiyoruz. Birinci amacımız bu. Arıcının daha fazla gelir elde etmesini istiyoruz. Yurt dışında çok fazla üretimi var. İlaç yapımında, kozmetik yapımında çok fazla kullanılıyor. Yurt dışındaki arıcılar da bunu çok üretiyor. Ama Türkiye'de bilinmiyor ve yapılmıyor. 80 bine yakın arıcımız var. Bu arıcılarımızın yüzde 5'i bu arı zehri üretimine girse ham madde konusunda çok yüksek miktarlarda Türkiye olarak kazancımız olur. Ülkeye de bir katma değerimiz olur" ifadelerini kullandı.

"Arı zehrinin gram fiyatı 400 lira"

Arı zehrinin gram fiyatının 400 lira civarında kilogram fiyatının ise 400 bin lira civarında olduğu bilgisini veren Almışlar, "Arı zehrinin gram fiyatı 400 lira civarında geziyor. Yurt dışında kaliteli bir arı zehrinin 250-300 dolarlara kadar çıkabildiği ama ortalama olarak yurt dışında 100 dolar civarında alıcı buluyor. Bizim ülkemizde 400 lira civarında alıcı buluyor. Yurt içinde ve yurt dışında görüştüğümüz kanallar var. Yurt içinde 400 lira civarında ürünümüzü satmayı hedefliyoruz. Kilogram bazında üretimi bir arıcının tek başına başarması çok zor. Ama yüksek sayıda kovanı olan bir arıcı kilogram bazında da üretimini yapabilir. Kilograma gelince de 400 bin liraya geliyor. Gerçekten çok güzel bir para" diye konuştu.

150 kovanda yaklaşık 3 milyon arı ile hem bal üretimi hem de arı zehri üretimi yapan Murat Almışlar ve Mustafa Gökçalı Türkiye arıcılığında yeni gelir kapıları oluşturmayı hedefliyor.