Özel çocuklara palyaçolu eğlence

Manisa'nın Salihli ilçesinde örnek bir davranışa imza atan Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel çocukları unutmadı. Salihli Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret eden dernek üyeleri, down sendromlu çocuklarla birlikte palyaçolar eşliğinde oyun oynadı.

Salihli Beşiktaşlılar Derneği, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Salihli Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette merkezde eğitim gören down sendromlu bireylerle bir araya gelen dernek üyeleri, palyaçolar eşliğinde çeşitli oyunlar oynadı.

Özel çocukları farkındalık gününde yalnız bırakmadıklarını belirten Dernek Başkanı Erkan Esen, "Farkındalık gününde özel çocuklarla palyaçolar eşliğinde oyunlar oynayıp, eğlenceli bir vakit geçirmelerini sağladık. Bu ziyaret ile hem biz, hem de onlar çok mutlu oldu” dedi.

Esen, dernek olarak her zaman özel çocukların yanlarında olacaklarını sözlerine ekledi.

Salihli Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Nuri Kaya ise farkındalık gününde özel çocukların gönüllerince eğlenmesini sağlayan Beşiktaşlılar Derneği yönetimine teşekkür etti.