(Özel) Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Yiğitbaş Veli Cami yenileniyor

Manisa'da Yiğitbaş Veli Vakfı tarafından 1976 yılında yapılan ve günümüz şartlarına elverişsiz olan Yiğitbaş Veli Cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yenileniyor. Bugün son cuma namazı kılınan caminin yer teslimi yüklenici firmaya yapıldı. Yıkılacak olan cami, külliye şeklinde yeniden inşa edilerek, 2020 yılının sonlarına doğru hizmete açılması bekleniyor.

Manisa'da avlusunda Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin-i Marmaravi Hazretleri'nin türbesi bulunan ve 1976 yılında Yiğitbaş Veli Vakfı tarafından yapılan Yiğitbaş Veli Camisi'nde son cuma namazı kılındı. Günümüz şartlarında yetersiz olduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yıkılacak olan cami, cami ve külliye olarak yeniden hizmete açılacak. Yeni cami ve külliye haberi cemaati memnun etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ölmüşleri için pilav hayrı

Bu hafta son kez cuma namazı kılınan camide cemaat tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ölmüşleri için pilav hayrı yapıldı. Cami cemaatinden Ali Yıldız ve Hikmet Suntaş emeği geçenlere teşekkür etti. Bir diğer cami cemaatinden Ramazan Sevgili, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünü gönderdi. Onun sayesinde burası sona erdi. Bu caminin yapılmasına sebep olanlardan Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ölmüşlerini Allah nur içerisinde yatırsın. Sağ olanlarına sağlık versin” diye konuştu.

Cami imamı Murat Emgener, "8 yıldır mahkeme süreci Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın girişimleri sonucu sonlandı. Onun girişimleri sonucu inşallah Yiğitbaş Veli cami yapımı yakında başlayacak. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz” dedi.

"Yüz akı bir mekan kazandırmış olacağız"

Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Fethi Koç projeye ilişkin bilgi verdi. Koç, "Şu an da manevi huzurunda bulunduğumuz ve Manisamızın manevi önderlerinden olan Yiğitbaş Veli Hazretleri'nin cami, türbe ve haziresi ile alakalı başta devlet büyüğümüz, Cumhurbaşkanımızın himmetleri ile kurumumuzun genel müdürü ve bakanlığımız ile birlikte bu kararı aldık. İhalesini yaptık. Bugünde cuma namazının ardından yer teslimi yaptık. Ecdada layık ve ecdada yakışan dışarıdan İzmirimizi ve Manisamızı ve buradaki manevi mimarlarımızı ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımıza yakışır, çok güzel bir külliye yapacağız. Külliye ile alakalı ihaleyi yaptık. Bu külliyeye entegre olacak Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'in katkılarıyla dıştaki parselleri de bu külliyenin diğer unsurları eklenecek. Manisamız inşallah çok güzel bir mekan kazanacak. İnşallah cami ve külliyeyi birlikte yapacağız. Diyanet işleri başkanlığımıza emanet edeceğiz. İlgili vakfımıza ve kıymetli Manisa halkımıza emanet edeceğiz. Dışarıdan gelenlere de yüz akı bir mekan kazandırmış olacağız" dedi.

"2020 yılında hizmete açılacak"

Külliyenin 2020 yılında hizmete açılacağını kaydeden Koç, şunları söyledi:

"İşler normal süresinde giderse çok uzun bir süre değil. Projeleri onaylı. Yaklaşık 1 buçuk yıl içerisinde bitecek bir yer. Bu tabi daha kısa bir süreye alınabilir. 2020'nin sonlarına doğru, inşallah biz burada yeni mekanda halkımıza ve milletimize yakışır bir şekilde güzel bir külliye Manisamıza kazandırmış olacağız.”