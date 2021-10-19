(Özel) Deprem değil tır çatlağı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Bahadır Mahallesi yakınlarındaki mermer ocağından malzeme taşıyan tırların mahalleden geçişi sarsıntılara neden olurken, yol kenarında bulunan köy evlerinde sarsıntılar nedeniyle hasar meydana geldi. Evlerini sürekli olarak tadilat yaptırmak zorunda kalan mahalleli, tırlar için alternatif güzergah belirlenmesini istedi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Bahadır Mahallesi sakinleri, yol üzerinden geçen mermer yüklü tırlar nedeniyle dertli. Mahalle yakınlarında bulunan çok sayıdaki mermer ocağından mermer taşıyan tırlar, mahallenin ortasından geçen yolu kullanmak durumunda kalıyor. Tır geçişlerinin yol kenarındaki tek katlı köy evlerinde büyük sarsıntılar meydana getirdiğini söyleyen mahalle sakinleri, sürekli deprem oluyormuş hissiyle yaşamak zorunda kaldıklarını belirtiyor. Sarsıntılar evlerde hasara neden oluyor. Duvarlarında derin çatlaklar ve tavanlarında göçükler meydana gelen evler, neredeyse her hafta tadilat görüyor. Evlerinin başına yıkılmasından korkan mahalle sakinleri, kamyonlar için alternatif güzergah belirlenmesini istedi.

“Deprem oluyormuş gibi geliyor, korkuyla yaşamak istemiyorum”

Evlerini tadilat yaptırmaya vakti olmadığını belirten 75 yaşındaki Fahriye Barlas, “Her taraf çatlak içerisinde. Tadilat yapmaya da vaktim yok. Tırlardan dolayı her taraf göçüyor. 75 yaşındayım, ben evime mi bakayım? Burada mermer ocakları var. Hiç durmadan gece gündüz tır geçiyor buradan. Tırlar geçerken ev deprem oluyor gibi sallanıyor” dedi.

Tırların geçişi sırasında deprem oluyormuş hissine kapıldığını ve korku içerisinde yaşadığını söyleyen Hatice Yağcı, “Evin durumu iyi değil. Başımıza yıkılacak neredeyse. Tırlar geçerken sallanıyor. Ben de kalkıyorum, tırlar geçince de duruyor. Başıma yıkılacak diye korkuyorum. Duvardaki çatlak, elim içine girecek kadar büyüktü. Tırlar için yol yapılmasını istiyorum. Deprem oluyormuş gibi geliyor. Ben de kalkıp oturuyorum. Bazen çok fazla geçiyorlar ve korkuyla yaşamak istemiyorum. Yaşlıyım, yataktan düşeceğim diye koltukta yatıyorum. Daha önce düştüm zaten kalçamı kırdım” diye konuştu.

Öte yandan tırların geçişi sırasında oluşan tozların da mahalle yolu kenarında bulunan zeytinliğe zarar verdiğini belirten mahalleli, bu duruma çare bulunması için yetkililere seslendi.