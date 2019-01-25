(Özel) El-Bab gazisi uzman çavuştan 1 aydır haber alınamıyor

Suriye'nin El-Bab kentinde görev yaptığı sırada gazi olan ve daha sonra sözleşmesi feshedilen Uzman Çavuş Bertan Karaca'dan yaklaşık 1 aydır haber alınamıyor. Karaca'nın ailesi durumundan endişe ederken baba İbrahim Karaca, "Oğlumun nerede olduğunu, ölümü diri mi olduğunu bilmiyorum" dedi.

Uzman çavuş olarak görev yaptığı Suriye'nin El-Bab kentinde uğradığı saldırı sonrasında arkadaşlarıyla birlikte yaralı olarak kurtulan Bertan Karaca yaklaşık 1 yıl Manisa'da psikolojik ve fizik tedavi gördü. Tedavisinin ardından görev yapabilir raporu verilen Karaca, Kilis'teki birliğine geri döndükten sonra yaklaşık 5 ay görev yapmasının ardından sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi. Sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Manisa'daki evine dönen Karaca, geçtiğimiz ay çantasını alarak evden ayrıldı. Ailesinin 1 aydır haber alamadığı eski uzman çavuş Bertan Karaca'nın durumundan endişe ediliyor.

Jandarmaya oğlu Karaca için kayıp başvurusunda bulunan İbrahim Karaca, "Oğlum İstanbul'da göreve başladı. İstanbul'da bir yıl görev yaptıktan sonra oradan Kilis'e gitti. Kilis'te, tank uzman çavuşu olarak görev yaptı. Buradan El-Bab'a gitti. Burada savaştı. 13 arkadaşıyla birlikte yaralandı. Yaralanınca evine döndü. Manisa merkezde 1 yıl önce tedavi gördü. Özel hastanelerde doktorlar iş göremez raporu verdiler. Psikolojisi bozuldu. Sağ kolunda da titremesi var. 1 yıl sonra İzmir GATA'ya gittiler. Orada iş görür raporu verdiler. Sonra tekrar Kilis'e görevinin başına döndü" dedi.

Görev başındayken karıştığı bir kavga sonrasında oğlunun sözleşmesinin feshedildiğini savunan baba İbrahim Karaca, "Oğlumun sözleşmesini feshetmişler. Benim yanımda 20 gün kaldı. Odadan dışarı çıkmadı. Oğlumun psikolojisi son derece bozuk. Bana da sağa sola da sert sözlerde bulunuyordu. Tabii ki biz tekrar tedavi ettirmek maksadıyla yardımcı olmaya çalıştık. Hiç kimsenin yardımını kabul etmedi. Çantasını alıp annesiyle helalleşip gitmiş. Oğlumun nerede olduğunu bilmiyorum. Eve gelmiyor. Telefonları falan açmıyor. Telefonu açık olsa dahi meşgule atıyor. Ölü mü, diri mi olduğunu bilmiyorum. Cevap vermiyor. Sesli mesajlar gönderdim yine cevap vermedi" diye konuştu.

Oğlunun başına bir iş gelmesinden endişelenen baba İbrahim Karaca, oğlunun bulunarak bir an önce eve getirilmesini istedi.