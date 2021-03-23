(Özel) Erik ağacından düştü hayatı değişti

Antalya'da 3 yıl önce evinin bahçesindeki erik ağacından dengesini kaybederek beton zemine düşen ve sol bacak femur kemiğinde parçalı kırık oluşan 68 yaşındaki İbrahim Karatay'ın, 3 yıldır çektiği acılar Manisa'da son buldu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde Prof. Dr. Güvenir Okçu tarafından yapılan başarılı operasyonla yeniden sağlığına kavuşan Karatay, 3 yıldır koltuk değnekleriyle yürümek zorunda kaldığını ve sol bacağında 5 santimetre kısalma olduğunu anlatarak, 'Arkadaş oldum' dediği koltuk değneklerinden kurtulacağı için çok sevinçli olduğunu söyledi.

Antalya'da yaşayan ve 3 yıl önce ağaçtan düşme sonucu geçirdiği kazada sol bacak femur kemiği kırılan 68 yaşındaki İbrahim Karatay isimli hasta yapılan ameliyat sonrası kemiğinin bir türlü kaynamaması ve takılan platinin kırılmasıyla doktorların protez ameliyatı önermesine rağmen geldiği Manisa'da kendi kemiği kullanılarak yeniden sağlığına kavuştu. 3 yıldır koltuk değnekleriyle yaşayan ve sol bacağında 5 santimetrelik kısalma oluşan Karatay, hem kısalan bacağının diğer bacağıyla eşitlenmesi hem de koltuk değnekleri olmadan yeniden yürüyebileceği için operasyonu gerçekleştiren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde görevli Prof. Dr. Güvenir Okçu'ya teşekkür etti.

“Emek yoğun bir ameliyat”

Gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla birçok hastayı ayağa kaldırmayı başaran Prof. Dr. Güvenir Okçu, “İbrahim Bey yaklaşık 3 yıl önce bir ağaçtan yüksekten düşme sonucunda sol femur üst ucunda bir kırık oluşmuş. Bu kırık sonrası bir kamu hastanesinde uygun ve gerekli tedavisi iyi bir şekilde yapılmış ancak tedaviden ameliyattan 15 ay sonra herhangi bir düşme, çarpma olmadan içeriye konulan çivi kırılmış. Bunun kırılmasının nedeni kemiğin kaynamaması. Sonrasında araya pandemi süreci girmiş. Kendisi de çok araştıran, sorgulayan soran bir insan. Değişik hastanelerde değişik hekimlere başvurmuş. Kendisinin ikametgahı Antalya'da biz Manisa'dayız. En sonunda Manisa'da Celal Bayar Üniversitesini duymuş ve aşağı yukarı 500 kilometrelik bir yoldan tedavisini yaptırmak üzere geldi. Ameliyat olalı daha 24 saat olmadı ama gayet iyi durumda. Hatta bugün ayağa kalktı ayakta durdu sadece. Hafta sonu da yürümeye başlayacak. Biz kendisini tekrar ameliyat ettik. Çok eski klasik bir teknikle birazcık da leğen kemiğinden soldan aşı kemiği alıp koyduk. Biraz emek yoğun bir ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü. İyi olacağını ve kemiğini kaynatacağını düşünüyoruz” dedi.

“Hastamızı yardımcı cihaz olmadan yürüteceğimiz için biz de sevinçliyiz”

Hastanın Celal Bayar Üniversitesini tercih etmesinin sebebinin kalça protezi ameliyatı olmak istememesi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Okçu, “Aslında hastamızın buraya gelmesinin temel sebebi çok bilinçli, değişik hastanelerde kalça protezi önermişler. Hasta protez ameliyatı olmak istemiyor kendi anadan doğma orijinal kalçasını kullanmak istiyor. Biz de onu koruyacağımızı söyledik. Şuan bizim yapmış olduğumuz ameliyatta herhangi bir kalça protezi yok. Kendi orijinal kalça eklemini muhafaza ettik. Yaklaşık olarak 6 ay civarında bir kaynama süresi var. O süreç boyunca İbrahim Beyle birlikte olacağız. Bize belli aralıklarla kontrole gidip gelecek. Koltuk değnekleri aşağı yukarı 8-12 hafta arasında kullanılacak ondan sonra bırakmayı düşünüyoruz. 3 yıl sonra bir insanın koltuk değneğini bırakması hem kendisi hem yakınları için büyük bir nimet. Burada işi birinci derecede yaşayanlar eşi ve kendisi. Yardımcı bir cihaz kullanmak ne kadar külfetli onlar daha iyi bilir. Bundan kurtulma imkanı çok yüksek. 3 yıldan sonra hastamızı yardımcı cihaz olmadan yürüteceğimiz için biz de sevinçliyiz.” şeklinde konuştu.

Erik ağacından düştü hayatı değişti

Antalya'daki evinin önündeki erik ağacından düşmesi sonucu yaşadığı zorluklarla dolu 3 yılı anlatan İbrahim Karatay isimli hasta, “Erik ağacından erik toplarken merdiveni erik ağacına bağladım. Merdiven orada kaldı. Dengemi kaybederek sert zemine düştüm. Aşağı yukarı 2- 2 buçuk metre yükseklikten. Briket vardı yerde onun üzerine düştüm. Sol femur kırıldı yani kalçamın 10-15 santimetre aşağısında parçalı kırıktı. Tıp Fakültesi Hastanesi aciline götürdüler hemen ameliyat oldum. Çok güzel bir ameliyat yaptı oradaki profesör hocam da. Ondan sonra aradan 15 ay geçti bu 15 ay içinde ben tam basamıyordum kasıyordu parçalı kırık olduğu için ve kemikler kaynamadığı için platin kırıldı. Şiddetli bir ağrıyla platinin kırıldığını hissettim. Hemen doktoruma gittim. ‘Bu kırık çiviyle dolaşılmaz gel seni ameliyat edelim' dedi hocam. Ben de ameliyattan korktuğum için cesaret edemedim. Aradan 2-3 ay geçsin kaynamayan kemik kaynasın diye düşündüm. Fakat bu sıra 3-4 ay derken bu sefer pandemi girdi araya. Pandemiden cesaret edip de bir yere gidemedim” dedi.

“3 senedir çektiğimi Allah'la ben biliyorum”

Pandemi süresi boyunca evde kaldığını ve bu süre zarfında İnternetten araştırmalar yaptığını kaydeden Karatay şunları söyledi: “Bu süre zarfında İnternetten hep araştırdım. Hastaneleri, hangi hastanede hangi doktor var hangi Profesör var diye 7 tane doktora gittim 3 tanesi profesördü. Yürüme umudum yoktu. Gittiğim her doktor protez düşünüyorum dedi. Ben de protez istemiyorum dedim. Hasta yorumlarını okudum. Başkalarına sordum, araştırdım sonra bu işi en iyi Güvenir Hocam yapar dedim ve çıktım geldim Antalya'dan. Bu kırık bacakla geldim. Gelmeden telefon ettim. Ben de filmleri istedi. Filmleri inceledikten sonra dedi ki ‘Senin yaşın fazla değil. 68 yaş yaşlı değil. Kendi kemiğini kullanacağım. Senin kendi femur kemiğin sağlam. Ben dıştan destekli bir platin yapacağım ve seni değneksiz yürüteceğim. En fazla 5-6 ay içinde kaynayacak' dedi. Ben de güvendim çektim geldim. Allah'a şükür. Dün ameliyat oldum. 5 saat gibi zamanda eski platinleri çıkardılar yeni platin taktılar. Bacaklarımdan biri diğerinden 5 santimetre kısaydı. 5 santimetrelik kısalık düzeldi. Bacaklarım eşitlendi. Biri dik diğeri yamuk dururken şimdi ikisi de düz duruyor. Çok şükrediyorum. Çok ilgilendiler. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar çok ilgileniyorlar. İki saate bir nabız ölçülüyor, ateş ölçülüyor, iki sefer Covid-19 testi yaptılar. Sürekli temizlik yapılıyor. Çok ilgi alaka var. Çok mutlu oldum. Ameliyata giderken de hiç korkmadım. 3 senedir çektiğimi Allah'la ben biliyorum. Çok zorluk çektim. Hocam ameliyat etti kendisinden Allah razı olsun herkese de tavsiye ediyorum.”

İbrahim Karatay'ın eşi Halime Karatay da eşinin 3 yıl sonra koltuk değnekleri olmadan yeniden yürüyebileceğinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Prof. Dr. Okçu'ya teşekkür etti.

Ameliyattan 3 gün sonra fizyoterapist Koray Şen eşliğinde ilk adımlarını koltuk değnekleriyle atmaya başlayan Karatay ayaklarını artık çok daha rahat hareket ettirebildiğini ve koltuk değneklerinden kurtulacağı günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi.