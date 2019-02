(Özel) Güvenli olmayan modem suçlu yapıyor

Bilişim Uzmanı Şener Kul, "Modeminizin güvenliğini mutlak suretle almak zorundasınız. İnternette işlenen suçların şüphelisi siz olabilirsiniz. Bunun örnekleri çok da sık yaşanıyor" dedi.

İnternetin kullanım alanlarının artmasıyla birlikte riskleri de beraberinde getiriyor. Farklı bilgisayarlarda siber suçlar işleyen hackerlar özellikle güvenliği düşük olan modemleri hedef alıyor. Wifi modemler üzerinden kullanıcıların izni ve bilgisi olmadan internete bağlanarak siber suç işleyen hackerlar kullanıcıları da suç ortağı durumuna düşürebiliyor. Modem güvenliğinin ilk başta alınması gereken tedbirlerden biri olduğunu söyleyen İlkserver firması Bilişim Uzmanı Şener Kul, "Modem güvenliği alınması gereken tedbirlerden ilki. Her modem noktası aslında bir zafiyettir. Bir başkaları illa sizin evinizde ve ya iş yerinizde olmasına gerek yok. Hemen modem cihazının yaymış olduğu sinyal sınırları dahilinde bulunması yetiyor. Evinizin ya da iş yerinizin bulunduğu sokaktan dahi sizin modeminize bağlanabilir. Çünkü maalesef ki hem çok basit şifreler kullanıyoruz hem de bir takım programlarla birlikte bazı şifreler de bazı modemlerin şifreleri kırılabiliyor" dedi.

"Yapılamaz diye bir şey yok"

Bilişim dünyasının her an güncellendiğini ve kullanıcıların da kendi güvenlik önlemlerini güncellemesi gerektiğine dikkat çeken Kul, "Yapılamaz diye bir şey yok. Bilişim dünyası her an gelişiyor, değişiyor. O yüzden modemlerimizin şifrelerinin karışık harflerden rakamlardan ve karakterlerden oluşması önemli. Wifi şifrelerine dikkat etmek gerekiyor. Şifreleri güçlü kullanıyor olmak lazım. Güçlü kullanmanın dışında da ayrıca da MAC filtreleme denilen bir filtreleme seçeneği var. Sadece filtrelediğiniz cihazlar bağlanıyor modeminize. Bunu yapmadığınız takdirde şifrenizi kırdıklarında her türlü cihazdan modeminize internet bağlantısıyla giriş yapabilirler" diye konuştu.

"Sizin izniniz dışında internetinizi kullanarak suç işlenebilir"

Vatandaşların T.C. kimlik numaraları gibi internete bağlanan elektronik cihazların da birer kimlik numaraları olduğunu söyleyen Kul, modemlere sadece bu kimlik numaralarına erişim izni verilerek güvenliğin arttırılabileceğini belirtti. Kul, "MAC adresi her elektronik cihazın bir kimliği vardır. Buna da MAC adresi deniyor. Rakam ve harflerden oluşuyor. Nasıl ki her vatandaşımızın T.C. kimlik numarası varsa tüm internete bağlanan elektronik cihazın da bir MAC adresi vardır. Siz evdeki ve iş yerinizdeki MAC adresiyle internete bağlanan cihazlarınızın listesini modeminize girdiğinizde sadece bu MAC adresi internete çıkış yapabilir dediğinizde internet wifi şifrenizi bilseler dahi o listede olmayan cihazlar internete çıkış yapamaz. En azından güvenliği bir üst seviyeye çıkarmış oluyorsunuz. Diyelim ki modeminize birileri dışarıdan bağlandı. İllegal internet sitelerine giriş yapabilirler. Sizin modeminizle ve sizin aboneliğinizle, sizin IP adresinizle art niyetli kişiler illegal sitelere paylaşımlar yapabilir. Bankacılıkla ilgili dolandırıcılıklar yapılabilir. Terör örgütü ya da kumar sitelerine girebilirler. Yani sizin izniniz dışında internetinizi kullanarak suç işlenebilir" dedi.

Organize Sanayi Bölgesinde birçok markayı barındıran Manisa'da da bir fabrikanın modemine girilerek siber suç işlendiğini açıklayan Kul, "Bir fabrikanın sokağında fabrikanın modemine bağlanarak bir para transferi gerçekleştirildi. Bu para transferi de para kaynağı olan kişinin izni dışında gerçekleştirildi. Kredi kartı hırsızlığıyla alakalı bir farklı noktaya ödeme yapıldı. Adli incelemeler başladığında sizin IP olduğu için şüpheli olarak da fabrika gösterildi. Burada modeminizin güvenliğini mutlak suretle almak zorundasınız. İnternette işlenen suçların şüphelisi siz olabilirsiniz. Bunun örnekleri çok da sık yaşanıyor. Buna bir önlem alınması gerekiyor. Eğer yapamazsanız da uzman kişilerden ek güvenlikler alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.