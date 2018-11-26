(Özel Haber) Akülü aracında ördüklerini satarak geçimini sağlıyor

Henüz 6 aylıkken geçirdiği rahatsızlık sonrası belden aşağısı felç kalan ve hayata engelli olarak başlayan Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız'ın azmi görenlere örnek oluyor. Ailesinden öğrendiği örgü tekniği ile patik, çorap ve yelek ören Yıldız, sattığı ürünlerle geçimini sağlıyor.

Ardahan'da dünyaya gelen ve henüz 6 aylıkken geçirdiği havale sonrası kaldırıldığı hastanede belden aşağı felç kalan Yasemin Yıldız (45), yürüme yetisini kaybetti. Hayatını akülü araç ile sürdüren Yıldız, uzun yıllardır Manisa'da kurduğu Bedensel Engelliler Derneği Başkanlığını yürütüyor. Yıldız, azmi ile başta üyeleri olmak üzere, çevresine örnek oluyor. Sabahın erken saatlerinde akülü aracı ile Şehzadeler ilçesindeki Şemsiyeli Sokak'ta kadınlar için açılan pazara gelen Yıldız, akülü aracı üzerinde hem üretiyor, hem de ürettiklerini sergiliyor. Eline aldığı şişle akülü aracı üzerinde patik, çorap ve yelek ören Yıldız, ilmek ilmek ördüğü ürünleri satarak geçimini sağlıyor.

Yıldız şaşırtan azmi ile görenleri kendine hayran bırakırken, engellilerin neler yapabileceğini en güzel örneğini sergiliyor. Bedensel engelli Yasemin Yıldız, kendisi görenlerin şaşırdığını belirterek, “Şehzadeler Belediyesinin kadınlar için açtığı hünerli eller pazarında tığ ve şiş ile yaptıklarımızı sergiliyoruz. Harçlıklarımızı çıkarıyoruz. Engelliyim ama hiçbir konuda engellenmiyorum. Beden engelimiz olsa da zihin engellimiz yoktur. Bu sanatları üretecek yüreğe de sahibiz. Öyle zaman oluyor 200 TL, 300 TL kazanabiliyoruz. Kazanamadığımız zaman da bir sonraki hafta satışa sunacağımız ürünleri örüyoruz.” diye konuştu.

“Görenler şaşırıyor”

Kendilerine farklı bakan insanlara bu durumun yanlış olduğunu hatırlatan Yıldız, “Görenler, ‘Sen örgü de mi örüyorsun' diyorlar. Faydalı oluyoruz. Bir örüyoruz. Onlar giyiyorlar. Onlar giyip eskitiyorlar. Biz kazanıyoruz. Ardahanlıyım. Memlekette halıcılık yapıyorduk. İplikle yapılan her şeyden bilgim var. Bedenimizde engel var. Beynimizde yok. Bakış açıları yanlış olanlar da var. Oturduğumuz yerden bizde normal insanlar gibi sosyal hayata katılabiliyoruz. Her şeyi yapabiliyoruz. Uzuvlarımız eksik olabiliyor ama çok şükür aklımız yerinde. Yetiyor bize.” dedi.