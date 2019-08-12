(Özel haber) Temizlik işçisi Balkanlar'ın zirvesinde

Manisa'da temizlik işçisi olduğu hastanede, kendisi gibi temizlik işçisi antrenörünün tavsiyesi ile 3 yıl önce Wushu Kung-Fu sporuyla tanışan Deniz Gezen, elde ettiği Türkiye ikinciliğinin ardından Balkan Şampiyonu oldu. Gezen, Avrupa ve Dünya şampiyonluğu hedefi doğrultusunda antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde temizlik işçisi olan Deniz Gezen, kendisi gibi temizlik personeli olan Wushu Kung-Fu antrenörü Danyal Katı'nın tavsiyesi üzerine spora başladı. Daha önce tecrübesi bulunmayan ve ilk defa spora Wushu Kung-Fu ile başlayan Gezen, katıldığı turnuvalarda başarıdan başarıya koşuyor. Geçtiğimiz şubat ayında Türkiye ikincisi olan Gezen, 11 ülkeden yaklaşık 575 sporcunun yarıştığı Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

Hobi olarak başladığı sporda hedef büyüterek Avrupa ve Dünya şampiyonu olma yolunda antrenmanlarını aralıksız sürdüren Gezen, sporun yaşının olmadığını çevresine gösterdiğinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Gezen, şöyle devam etti: “Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalışıyorum. 3 buçuk yıldır Wushu Kung-Fu sporu ile ilgileniyorum. Bu yılın başında Türkiye ikincisi oldum. Şimdi de Balkan Şampiyonu oldum. Spor ile ilgim yok iken birden başladım. Şuan severek yapıyorum. Bundan sonraki hedefim Avrupa ve Dünya şampiyonluğu. Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandırarak, Türk Milletini temsil etmek istiyorum. Bunun için azimli bir şekilde çalışıyorum ve çalışmaya da devam edeceğim.”

Wushu Kung-Fu antrenörü Danyal Katı ise öğrencisi ile gurur duyduğunu belirterek, “Deniz kızımızla gurur duyuyorum. Yaklaşık üç buçuk yıl önce tanıştıktan sonra spora başladı. Kendisi bu yıl Türkiye ikinciliği ve Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung-Fu şampiyonluğu elde etti. Çok mutluyuz. Sadece 450'si Türk sporcu olmak üzere toplamda 600'e yakın sporcunun katıldığı şampiyonada, birinci olmak büyük bir başarı. Deniz, 4 maçın ardından finale geldi. Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandırdığı için kendisiyle gurur duyuyoruz” diye konuştu.