Özel halk otobüsü şoförleri 'Akatmacı' ile yola devam dedi

S.155 Nolu Şehir içi Denetimli Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi genel kurulunda mevcut başkan Erdoğan Akatmacı yeniden başkanlığa seçildi.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Sosyal Tesisi'nde yapılan genel kurulda mevcut başkan Erdoğan Akatmacı ile Engin Sinarer yarıştı. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Nolu Şehir içi Denetimli Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı, pandemi nedeniyle kongrenin ertelendiğini ifade ederek, Berat Kandili'ne denk gelmesinin hayırlara vesile olmasını diledi. Yolcu sayısının 30 binlere düştüğünü kaydeden Akatmacı, “İnsanlar salgından korktuğu için otobüse binmiyor, kahveye gitmiyor. Bugüne kadar Manisa halkını taşıdık, taşımaya da devam edeceğiz” dedi.

Başkan adayı Engin Sinarer ise, “Pandemi döneminde yolcu servis araçlarına, taksiye kaçtı. Şoförlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. 168 üyeden 156 üye oy kullandı. Erdoğan Akatmacı, 98 oyla yeniden başkan seçilirken, Engin Sinarer ise 58 oyda kaldı.