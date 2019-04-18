(Özel) İneklere özel konser

Manisa'da bir besici, büyükbaş hayvan çiftliğinde et ve süt verimini arttırmak amacıyla hayvanlarına bağlama eşliğinde canlı müzik dinletiyor. İnsanlarda olduğu gibi müziğin hayvanların da ruhlarını olumlu etkilediğini söyleyen besici Süleyman Güneş, müzikle birlikte ineklerinde et ve süt veriminin arttığını dile getirdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi'nde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta görev yapan ve aynı zamanda işinden arta kalan zamanlarda Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Yağcılar Mahallesi'ndeki evinde besicilikle uğraşan Süleyman Güneş, çalıştığı yurtta kalan MCBÜ Ekonometri Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Enes Suruç ile tanıştı. Daha önce müziğin hayvanlara iyi geldiğine yönelik araştırmalar yapan Güneş, bağlama çaldığını öğrendiği Suruç'a hayvanları için de bağlama çalmasını rica ederek, müziğin etkisini denemek istedi. Enes Suruç, Güneş'in ricasını kırmayarak, boş zamanlarında çiftlikteki büyükbaş hayvanlara bağlama eşliğinde türkü söylemeye başladı.

Müzikle birlikte değişimi gören Güneş, haftada bir kez özel konser verdirdiği büyükbaş hayvanlarını ödüllendiriyor.

Müzikle hayvanların stresten uzaklaşarak et ve süt veriminin arttığını dile getiren Süleyman Güneş, “Hayvanlar daha rahat şekilde müzik dinliyor. Müzik ruhun gıdasıdır diyorlar. İnsanlarda olduğu gibi hayvanların da ruhlarında olumlu etki yapıyor. Yurtta çalışıyorum. Enes de orada yurtta kalıyor. Enes, bize sürekli orada bağlama çalıyordu. Kendisinden rica ettim. Sağ olsun o da bizi kırmayarak arada bir gelip hayvanlara bu şekilde çalıyor. Hayvanlar rahatladı ve uysallaştı. Kiloları ve sütleri çoğaldı" dedi.

MCBÜ Ekonometri Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Enes Suruç ise çocuk yaşlarından beri müziğe ilgisinin olduğunu belirterek, çeşitli yerlerde konserler verdiğini söyledi. Kendisine hayvanlara bağlama çalması teklifi geldiğinde şaşırdığını ancak müziğin hayvanlara da iyi geldiğini fark ettiğini ifade eden Suruç, "Süleyman ağabeyle yurttan tanışıyoruz. Arada onlara bağlama çalıyordum. Süleyman ağabey teklifte bulundu. Ben de internetten araştırma yaptım. Müzikle et ve süt verimi artıyormuş, 'İneklerime çalar mısın? dedi. Ben de kabul ettim. Arada gelerek ineklere bağlama çalıyorum. Süleyman ağabey verimin daha arttığını söylüyor. Ben bağlama çalmaya başlayınca inekler başıma toplanıyor. Müzik ineklerin ilgisini çekiyor. Bağlama çalmak benim de zaten hoşuma gidiyor. İnsanlardan ziyade farklı bir topluluğa hitap etmiş oluyorum. Biraz değişik bir çalışma ama güzel oluyor” diye konuştu.

13 yıldır müzikle uğraştığını kaydeden Suruç, “Bağlama, piyano, darbuka ve davul gibi enstrümanlar çalıyorum. Türk müziği ile ilgileniyorum. Arada yabancı müzikler deniyorum. Bizim kendi öz yaşantımızla ilgili artık kaybolmuş türküleri ve eserleri yeniden şekillendirmek ve gelecek nesillere aktarmayı hedefliyorum. Bu amacım gerçekleşirse kendi öz kültürümüze kavuşmuş olacağız diye düşünüyorum” dedi.