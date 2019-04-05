İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

(Özel) Kadın forklift operatörü erkeklere taş çıkarıyor

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde özel bir işletmede forklift operatörü olarak çalışan 59 yaşındaki Saniye Doğan, gösterdiği sürüş ustalığıyla erkeklere adeta taş çıkarıyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde özel bir işletmede forklift operatörü olarak çalışan 59 yaşındaki Saniye Doğan, gösterdiği sürüş ustalığıyla erkeklere adeta taş çıkarıyor.


Turgutlu ilçesinde bulunan bir fabrikada forklift operatörü olarak görev yapan Saniye Doğan, tonlarca yükün altında gösterdiği ustalıkla erkek meslektaşlarını aratmıyor. Fabrikada önceleri işçi olarak çalışan Doğan, daha sonra bir arkadaşının tavsiyesiyle forklift operatörlüğünü denedi. Forklift operatörlüğünde daha yetenekli olduğunu keşfeden Doğan, 4 yıldır aynı fabrikada forklift operatörü olarak çalışıyor. Her konuda cesaretli olduğunu söyleyen Doğan, "4 yıldır burada forklift kullanıyorum. İlk olarak işçiydim sonradan forklifte alıştım. Merakım vardı. Bir gün arkadaşlarımdan denemek için aldım. Onlar bana gösterdi. Cesaret ettim. Araba da kullanıyordum. İsteyince her şey oluyormuş" dedi.



"Abla biz senin gibisini hiç görmedik' diyorlar"


Kendisini gören diğer işçilerin şaşkınlıkla karşıladığını söyleyen Doğan, "Eşim ilk başta inanmadı. Sonra buraya gelince gördü. Herkes şaşırıyor. 'Abla biz senin gibisini hiç görmedik' diyorlar. Deneye deneye oluyormuş. Seviyorum işimi. Çok memnunum. Bir kadın olarak bütün kadınlara da böyle bir şey kullanmasını tavsiye ederim" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.