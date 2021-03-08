(Özel) Kadın girişimcinin çıraklıktan patronluğa uzanan örnek hikayesi

Manisa'da henüz 12 yaşındayken kuaförlük mesleğine adım atan, Çıraklık Eğitim Merkezinin kayıtlı ilk kuaför çırağı Zuhal Öztürk, 23 yıldan bu yana açtığı kuaför salonlarında onlarca usta yetiştirdiği gibi birçok kadına da istihdam sağlıyor.

Manisa'da küçük yaşlarda kuaförlük mesleğine başlayan, çalışkanlığı ve işine olan sevgisi sebebiyle mesleğinde kendisini geliştirerek, 23 yıl önce ilk kuaför salonunu açan 44 yaşındaki Zuhal Öztürk, bugün Manisa'da 7 kadına istihdam kapısı açarken, onlarca kişinin de kendi işinin patronu olmasına katkı sağladı. Manisa'da eski adıyla Çıraklık Eğitim Okulu şimdiki adıyla Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi'nin ilk kuaför çırak öğrencisi olduğunu anlatan Öztürk, sırasıyla tüm eğitimlerini aldıktan sonra 1998 yılında ilk kuaför salonu açtığını söyledi. 1999 yılından bu yana işletmesinde hem eleman yetiştirdiğini hem de kadınlara istihdam sağladığını anlatan kuaför Öztürk, “1998 yılında mesleğe sıfırdan, hiçbir şeyim olmadan başladım, bugün kendime ait işyerimde çok sayıda kadına istihdam sağlıyorum. Ayrıca bunun yanında 23 yıldır da işyerimde birçok çırak, kalfa ve usta yetiştirdim, onların içerisinden en az 10 tanesinin bugün Manisa'da kendi işyeri var, bunu görmek beni daha da mutlu ediyor. Disiplinli ve mesleğine aşık olan biri olduğum için bunu çalışanlarıma aşıladım. Çünkü disiplin ve sevgi ile çalışmanın sonucu başarı oluyor” dedi.

“Kadınlarla çalışmayı seviyorum”

Kendisine ait işyerinde çalışma arkadaşı olarak kadınları tercih ettiğini vurgulayan kuaför Öztürk, “Kadınlarla çalışmayı seviyorum, çünkü bu bizim işimiz. Ancak bu mesleğe uzaktan bakıldığında erkekler daha çok yapıyor gibi görünüyor. Beni tanımayan İstanbul'dan gelen müşterilerim ‘İşyeri sahibi siz misiniz, bu işte genelde erkekler daha başarılı oluyor' diyerek şaşırıyorlar. Şu an işyerimde 7 kadınla müşterilerime hizmet veriyorum. Son bir yıldır pandemiden kaynaklı sayımız biraz daha azaldı, yarı zamanlı çalışıyoruz. Daha önce 13 kadın personelimiz ile beraber çalışıyorduk” ifadelerini kullandı.

İş hayatına girmek isteyen kadınlara tavsiyelerde bulunan Öztürk, “Korkmasınlar, gerçekten istiyorlarsa sevdikleri iş dalında başlasınlar. Disiplinli bir çalışmayla istedikleri başarıyı elde edebilirler. Çünkü kadınlar istedikten sonra her şeyi yapabilir” dedi.