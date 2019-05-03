(Özel) Kırkağaçlı çiftçilerin ucuz mazot sevinci

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde İlçe Ziraat Odası tarafından "Çiftçiye İndirimli Mazot" projesi çalışmalarında sona gelinirken, projenin hayata geçirilmesi durumunda ilçe çiftçilerinin yılda 1 milyon 225 bin lira mazotta tasarruf etmesi hedefleniyor.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Kırkağaç Ziraat Odası tarafından "Çiftçiye İndirimli Mazot" projesi çalışmalarında sona gelindi. Kırkağaç'ta 215 bin dekar arazide yılda ortalama 4 milyon 300 bin litrelik mazot tüketildiği belirlenirken, projenin hayata geçirilmesi durumunda ilçe çiftçilerinin yılda 1 milyon 225 bin lira mazot tasarrufu yapması planlanıyor.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel bir açıklama yaparak "Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığı olarak Türkiye'de ilk defa olacak olan bir projeye imza atıyoruz. Geçtiğimiz hafta yönetim kurulu ile birlikte aldığımız bir karar ile çiftçilerimizin en çok tükettikleri ve girdilerinde en büyük kalemi teşkil eden mazot tüketimine destek olacağız. İlçemizde yaklaşık 215 bin dekar işlenebilir tarım arazisi var. Bu tarım arazisinde çiftçilerimiz yılda ortalama 4 milyon 300 bin litre mazot tüketimi yapıyorlar. Bunu para olarak düşünürsek, 24 milyon TL'ye denk geliyor. Bizde Ziraat Odası Başkanlığı olarak çiftçilerimize akaryakıt istasyonlarından indirimli mazot alımını sağlamayı düşündük. Eğer bunda başarılı olabilirsek yaklaşık 1 milyon 225 bin TL indirim elde edeceğiz. Bunu nasıl yapacağız. İlçemizde ve bağlı mahallelerimizde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarına birer teklif mektubu götüreceğiz. Bu teklif mektuplarında en çok indirimi veren akaryakıt istasyonuyla sözleşme yapacağız. Bizde tüm çiftçilerimizi bu akaryakıt istasyonuna yönlendireceğiz. Bu sayede Kırkağaçlı çiftçilerin bir üretim sezonunda ceplerinde 1 milyon 225 bin TL para kalacak. Eğer bunu başarabilirsek bu projenin diğer Ziraat Odalarına da örnek olacağını düşünüyorum. Şimdiden bu güzel projenin heyecanını yaşıyorum. Hem çiftçilerimize hem de akaryakıt istasyonlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Proje Kırkağaçlı çiftçiler tarafından da umutla karşılandı.

45 yıldır Kırkağaç'ta çiftçilikle uğraştığını söyleyen Tahsin Çakır, "Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığının aldığı bu karar sayesinde çiftçilerimiz artık ucuz mazot alacaklar. Ziraat Odamıza teşekkür ediyor, çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” derken, Kırkağaç'ta akaryakıt istasyonu işletmecilerinden olan Fatih Tarhan ise “Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığının aldığı bu karar ile çiftçiler daha uygun şartlarda mazot alacaklar. Biz de akaryakıt istasyonları olarak bu durumdan çok memnunuz. Maddi yönden rahatlayacağız. Ziraat Odamıza teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.