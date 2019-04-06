(Özel) Kırkağaç'taki bin 657 yıllık zeytin ağacına bakım

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bulunan bin 657 yaşındaki zeytin ağacının ara budamaları yapılarak bakımları tamamlandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır Mahallesi'nde bulunan bin 657 yıllık tarihi zeytin ağacına bakım yapıldı. 10.6 metre gövde çapı, 13 metre tepe çapı, 6.84'lük uzunluğu ile dünyanın en yaşlı ağaçlarından olan ve hala 4 çeşit zeytin vermeye devam eden tarihi zeytin ağacının bakım çalışmaları Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tamamlandı. Yaklaşık 4 saatlik budama çalışmalarına Kırkağaç Belediyesi de araç desteği verdi.

Yapılan bakımlar hakkında bilgi veren Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Cihan Doğan, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bin 657 yaşındaki tarihi zeytin ağacımızın bakım ve budama işlemlerini yapıyoruz. Kırkağaç Belediyesi de çevre ve temizlik işlemlerini yapıyor. Ağacımızın 2019 yılı için kurumuş, yaralanmış dallarını çıkarıyoruz. Ağacımız gerçekten devasa bir saç yapısına sahip. Üzerinde Aydın Memecik, Trilye, Edremit ve Hurma çeşitleri olmak üzere 4 çeşit zeytin mevcut. Ağacımızı yaşatıp, bizlere nasıl kaldıysa bizden sonraki nesillere inşallah bırakmayı planlıyoruz" dedi.

Bin 657 yaşındaki tarihi zeytin ağacı, 2010 yılında Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından anıt ağaç olarak tescillendi.