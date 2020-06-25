(Özel) Manisa'da 800 yıllık tarihi kale yıllara meydan okuyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yer alan ve 12. yüzyılda Türk akınlarına karşı yapıldığı bilinen ‘Yoğurtçu Kalesi' adeta tarihe meydan okuyor. Havadan görüntülenen kalenin bakımsızlık nedeniyle otlarla kaplanması ve duvarlarına sprey boyayla yazılar yazılması dikkat çekti.

Manisa'da önemli tarihi yapılardan biri olan 800 yıllık ‘Yoğurtçu Kalesi' tarihe meydan okuyor. Bizanslılar tarafından 12. yüzyıl sonu ile 13. yüzyılın başlarında, Türk akınlarına karşı yapılmış “Neokastron”lardan birisi olduğu bilinen kale görselliği ile adeta ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Gediz Ovasına hakim bir konumda bulunan kale, büyük bir kireç taşı formasyonunun üzerine kurulmasıyla döneminde önemli bir konuma sahip olduğu düşünülüyor. Ayrıca kale, iç kale ve bunu doğu, batı ve güney yönden çevreleyen dış surlardan oluşmakta. Dış sur, belli aralıklarla yerleştirilmiş kulelerle tahkim edilmiş. İç kale ve surlar arasındaki alanda çeşitli mekanlara ilişkin kalıntılar göze çarpıyor.

Türk akınlarına karşı yapıldı, şimdilerde bakımsızlıkla boğuşuyor

Öte yandan 800 yıllık kale etrafında bilinçsiz vatandaşlar tarafından çöplerin bırakılması ve etrafının otlarla kaplanması ise dikkat çekti. Havadan görüntülenen tarihi kalenin içerisine ise bazı vatandaşlar tarafından sprey boyalarla yazıların yazıldığı görüldü. Restorasyon yapılmaması ve ilgisizlik nedeniyle zamanla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya buluna Yoğurtçu Kalesi, Manisa turizmi için önemli yapılar arasında yer alıyor.