(Özel) Manisa'da Kur'an kurslarına rekor katılım

Manisa'da okulların tatile girmesi ile başlayan yaz Kur'an kurslarına gelen öğrenciler, bir yandan öğrenirken, diğer yandan da eğleniyor. İl genelinde 50 bin öğrencinin yoğun ilgi gösterdiği kurslara gelen öğrenciler, dini bilgileri öğrenmenin yanı sıra sportif faaliyetler de yapıyor.

Manisa'da okulların tatile girmesi ile başlayan yaz Kur'an kurslarına, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İl genelinde bin 700 caminin yanı sıra açılan 400 Kur'an kursuna, 50 bin öğrenci Kur'an-ı Kerim öğrenmeye geldi. Kurslarda, dini eğitimlere çocukları teşvik etmek amacıyla farklı etkinlikler düzenlenerek, kurslar daha keyifli hale getiriliyor.

Kur'anı Kerim, ilmihal, siyer, tefsir ve değerler eğitimi alan öğrenciler, geri kalan zamanlarını voleybol, basketbol ve futbol gibi sportif faaliyetler gerçekleştirerek, düzenlenen çeşitli turnuvalarda eğleniyorlar.

Kur'an kursuna gelen öğrencilerden Erhan Acar, “Camiyi seviyorum. Kur'an Kursuna geliyorum. Yeni arkadaşlıklar edindim. Burada arkadaşlarımla güzel vakitler geçiriyorum” dedi. Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur ise “Çocuklarımız, camilerimizde teneffüs zamanlarında görevlilerimizin gözetiminde çeşitli oyunlar oynuyorlar, kitaplarındaki sosyal etkinliklerden faydalanıyorlar. Ayrıca camiler arası spor turnuvaları oluyor. Gençlik merkezi ve gençlik kamplarından da yararlanıyoruz. Mümkün olduğunca bu sıcak yaz aylarında, kurslarımızı çocuklarımız için daha keyifli hale getirme gayretinde oluyoruz” diye konuştu.

Müftü Cihan cemaati uyardı

Yaz Kur'an kursları hakkında bilgi veren Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, cemaate uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Camiye gelen çocuklara sahip çıkılması gerektiğine dikkat çeken Cihan, şöyle devam etti: “İlimiz genelinde bin 700 camimiz ve 400 Kur'an kursumuzda bu faaliyetlere ev sahipliği yapmaktayız. Yaz Kur'an kurslarımızda ortalama Manisa genelinde 50 bin civarında gençle buluşuyoruz. Gönül ister ki bu sayı daha yükseklerde olsun ama çocuklarımızın yaz tatiline girmiş olmaları, hem de ailelerin tatil bölgelerine ve kendi memleketlerine gitme sebebiyle şimdilik 50 bin öğrenci ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu geleceğimiz adına çok önemli bir faaliyet diye düşünüyorum. Çocuklarımızı milli ve dini değerlerimiz ile buluşturuyoruz. Çocukları sıkmadan, üzmeden, uzaklaştırmadan, usanmadan hoşça vakit geçirmeleri adına rehberlik yapıyoruz. Hem velilerimizden, hem cami cemaatimizden hem de yetişkinlerden isteğimiz var. Çocuklarımızın ve torunlarımızın elinden tutalım, camilere ve Kur'an kurslarına götürelim. Biz cami cemaati ve görevlileri olarak bu yavrularımızı güler yüzle karşılayalım. Hep beraber bu yavrularımızın ufak tefek hareketliliklerine de tahammül edelim. Ufak tefek yaramazlıklarına da tahammül edelim. Biz tabi bu yavrularımız camiye gelip yaramazlık yapsın demiyoruz ama yapılacak olan yaramazlıkları da kabullenmek ve en aza indirmek için bu yavrularımıza güzel örnek olmamız lazım. Çocuklarımızın elinden tutarak bunlara rehberlik yapmamız lazım. Hem milli hem de dini değerlerimizde, cami merkezli bir kültür, inanç, anlayış ve fikirle yoğrulmalarına katkı sağlayalım diye düşünüyorum. Yükümüz ağır, emanetlerimiz çok önemlidir. Hep beraber bu ağır yükü yüklenmeye ve taşımaya bu kıymetli emanetleri zayi etmeden geleceğe taşımak hepimizin görevidir”