(Özel) Manisa'da sıtmayla mücadele hız kesmeden devam ediyor

Özellikle doğu ve güneydoğu illerinden tarım alanlarında çalışmak üzere Manisa'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, düzenli olarak sağlık kontrolünden geçiriliyor. Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğünce kurulan mobil sağlık ekibi haftada 2-3 gün tarım işçilerini çalıştıkları tarlalarda ziyaret ederek hem rutin sağlık kontrollerini yapıyor hem de sıtmayla mücadele edebilmek için düzenli kan alımlarını gerçekleştiriyor. Mayıs ayından bu yana sıtma virüsü için alınan 393 kan örneğinde virüse rastlanılmaması ise sevindirdi.

Yaşadıkları şehirlerden ekonomik nedenlerden dolayı yaz aylarında Manisa'ya gelerek tarım arazilerinde çalışan mevsimlik işçilerin sağlıkları da yakından takip ediliyor. Özellikle doğu ve güneydoğu illerinden Manisa'ya gelen mevsimlik tarım işçileri Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan mobil sağlık ekibi tarafından haftada 2-3 gün ziyaret edilerek hem rutin kontrolleri yapılıyor hem de sıtma mikrobuna karşı düzenli kan tahlilleri alınarak laboratuvarda incelemeye gönderiliyor. Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil sağlık ekibinde yer alan Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü Sıtma Savaş Birimi Sorumlusu Tolga Özsoybaş, ebe Işıl Çetinöz ve hemşire Azize Sarı ilçeye bağlı Hamzabeyli Mahallesi'nde Mardin'den gelen mevsimlik tarım işçilerini hem çalıştıkları tarlada hem de yaşadıkları barakalarda ziyaret etti. Rutin sağlık kontrolünden geçirilen tarım işçilerinden sıtma virüsü taraması için kan örnekleri de alınırken bir yandan da işçiler bilgilendirildi.

Her türlü sağlık taraması yapılıyor

Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğünde Ebe olarak görevli olan Işıl Çetinöz, “Mevsimlik tarım işçilerine, mobil sağlık hizmeti ve sağlık taramalarını yapıyoruz. Sıtma açısından kişileri değerlendiriyoruz. Hastalık var mı yok mu onları sorguluyoruz. Kronik hastalar var mı, gebeler, bebekler var mı onları soruyoruz. Bebekler varsa onları aşıları için aile hekimlerine yönlendiriyoruz. Kronik hastalığı olan, tansiyon, şeker, kalp rahatsızlığı olan kişileri aile hekimlerine yönlendiriyoruz. Geri kalan kişilerde kanser taramaları, 30-65 yaş arası kadınlarda rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş arası erkeklerde ve kadınlarda bağırsak kanseri dediğimiz kolon kanseri için taramalara yönlendiriyoruz. Diyabet hastalarına yönlendirme yapıyoruz. Aile hekimliği hizmetlerinden yararlanmalarını sağlıyoruz" dedi.

Bu sene sıtma virüsüne rastlanmadı

Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü Sıtma Savaş Birimi Sorumlusu Tolga Özsoybaş, "Sıtma sivrisineklerin taşıdığı ve bulaştırdığı bir durum. Amacımız bu mikrobun insanlara bulaşmaması. Bunun için virüs taraması yapıyoruz. Aldığımız kan örneklerini günlük olarak laboratuvarlara yollayarak orada kişilerin bu mikroba bağışıklığı var mı yok mu gibi takibini ebe ve hemşire arkadaşlarla birlikte yapıyoruz. Yaklaşık olarak bu bölgede 45-46 yıldır yapılan bir çalışma. Bunun dışında diğer sağlık kontrollerini de gerçekleştiriyoruz. Çalışmamız mayıs ayında başlıyor ve eylül ayının başına kadar devam ediyor. Yani mevsimlik tarım işçileri burada olduğu sürece rutin olarak haftada 2 gün, 3 gün bu bölgelere gelerek taramalarını gerçekleştiriyoruz. Şuana kadar sıtmayla ilgili bir olumsuzluk olmadı. Gelen sonuçlar gayet olumlu. Herhangi bir sıtma vakası bu sene görülmedi. Gayet iyi gidiyoruz. Mayıs ayından bugüne kadar Manisa Ovasında 500'e yakın mevsimlik tarım işçisiyle buluştuk. Bu kişilerden aldığımız kan sonucu da 393'e ulaştı. 393 kişinin sıtma virüsü taraması yapıldı. Çalışmalarımız hala devam ediyor. Yaklaşık bir buçuk ayımız daha var. Bu sayıyı bu sene 500'e tamamlamayı düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü hemşirelerinden Azize Sarı ise "Mobil sağlık hizmetinde kişilerin tansiyonu ölçüyoruz. Varsa kronik rahatsızlıkları onları değerlendiriyoruz. Tansiyonu yüksek çıkanları eğer ilaçları varsa ilaçlarının takibini yapmasını tekrar söylüyoruz ve doktora gitmelerini öneriyoruz. Sıtma görevinde çalışan Tolga arkadaşımıza da destek oluyoruz.” diyerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hamzabeyli Mahallesi'nde çiftçilik yaparak tarım işçisi çalıştıran Hamdullah Erol da şunları söyledi:

"Hamzabeyli'de çiftçilik yapıyorum ve aynı zamanda tarım işçisi çalıştırıyorum. Tarım sektöründe patronlarımıza, insanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sağlık ekibinin çalışmalarını oldukça iyi buluyoruz. İnsanların sağlıklarıyla ilgili olarak buraya kadar gelip kontrollerini yapıyorlar, görevlerini yerine getiriyorlar. Bizim kaldığımız yerleri inceliyorlar. Kaldığımız yerleri, tuvaletleri, banyoları, işlerimizle ilgili her türlü ilgileniyorlar. Yapılması gereken neyse yardımcı oluyorlar. Biz de elimizde geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz.”