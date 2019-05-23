(Özel) Manisa'nın akciğerleri onlara emanet

Ramazan dolayısıyla yangın sezonunun ilk iftarını birlikte yapan ekipler iftara dakikalar kala gelen yangın ihbarıyla hareketli dakikalar yaşarken, ihbarın asılsız çıkmasıyla rahat bir nefes aldı.

Mayıs ayının son haftalarıyla birlikte havaların ısınmasıyla yangın sezonu da açıldı. Manisa il genelinde bulunan 200 bin hektarlık ormanlık alan 9 kuleden 7/24 gözetleniyor. Oluşabilecek yangınlara karşı her an tetikte bekleyen gözetleme personelleri görevlerini fedakarlıkla sürdürüyor. Bazı dönemlerde günlerce ailelerinden uzakta kalan gözetleme personelleri yangın esnasında birimlerin yönlendirilmesinde de önemli bir rol oynuyor. Şüpheli bir dumanı hemen yangın söndürme birimlerine bildiren ekipler, yangın bölgesine yabancı olan söndürme ekiplerini de büyük bir titizlikle yönlendirerek yangının daha da büyümesinin önüne geçiyor.

Yangın sezonunda ilk iftar

Yangınların yoğun olarak yaşandığı mevsimde görevlerine başlayan personeller yangın gözetleme kulesinde ilk iftarını da yaptı. Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Osmancalı Orman İşletme Şefliğine bağlı Çakmak Gözetleme Kulesinde 3 gözetleme personeli ve 6 yangın söndürme personeli yangın nöbetlerinin ilk iftarını birlikte yaptı.

İftara dakikalar kala yangın ihbarı

İftar öncesi nöbetlerini bırakmayan personeller gelen ihbarları da değerlendirdi. İftara dakikalar kala yangın ihbarı alan kule personeli, Çakmak Yangın Ekibini de hemen yangın bölgesine sevk ederek ihbarı değerlendirdi. İhbarın asılsız çıkmasıyla birlikte rahat bir nefes alan kule personeli ve yangın söndürme ekipleri görev yerlerine geri gelerek normale döndü.

Öte yandan, ekiplerin yangın sezonundaki ilk iftarına Manisa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, Osmancalı Orman İşletme Şefi Ramazan Berk ile müdürlüğe bağlı personel de eşlik etti. Orman İşletme Müdürü Özdemir'den yangın gözetleme kuleleri hakkında bilgi alan Vali Yardımcısı Sandıkçı personeli tebrik etti.

Osmancalı Orman İşletme Şefliğine bağlı kulede gözetleme personeli olarak görev yapan Mustafa Sarı, görevlerini fedakarlıkla yaptıklarını belirterek, "Biz burada 7/24 esasına göre görev yapıyoruz. 35 bin hektarlık alanı bu kuleden gözetliyoruz. Ormanlarımız bizim ciğerlerimiz. Elimizden geleni yapıyoruz. Ailemizden 8 gün ayrı kalıyoruz. Tek zorluğu bu. Burada çalışmanın başka bir sıkıntısı yok. Sabah 8'den akşam 8'e kadar ben kalıyorum. Akşam 8'den sabah 8'e kadar da başka bir arkadaşım bakıyor. Değişimli olarak ormanlarımızı 7/24 gözetim altında tutuyoruz" dedi.

"Oluşabilecek tehlikeye karşı ekiplerimizi harekete geçiriyoruz"

Osmancalı Orman İşletme Şefliğine bağlı gözetleme kulesinde 35 bin hektar ormanlık alanı kontrol ettiklerini söyleyen Osmancalı Orman İşletme Şefi Ramazan Berk, "Kulemizden 35 bin hektarlık ormanlık alanını gözetliyoruz. Kulemizde bulunan 3 personelimiz 7/24 esasına göre gözetlemelerine devam etmektedir. Etrafımızda Spil Dağı, Çorçöl, Kılıçdağ ve Aysekiz kuleleriyle beraber bu havzayı gözetleyerek yangın esnasında oluşabilecek tehlikeye karşı ekiplerimizi harekete geçiriyoruz. Kulede 3 personelimizin dışında yangın ekibimiz ve arazöz ekibimiz de var. 6 kişilik arazöz ekibimiz yangın esnasında yangına doğrudan müdahale eden personelimiz" diye konuştu.

"Kulecilerimiz büyüyen yangınlarda ekipler için önemli bir rolü var"

Kuledeki yangın gözetleme personelinin aynı zamanda yangın söndürme ekiplerinin yönlendirilmesinde büyük bir rolü olduğunu söyleyen Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, "Manisa Orman İşletme Müdürlüğü olarak burada 9 adet gözetleme kulemiz var. 200 bin hektar da ormanlık alanımız var. Ortalama 25 bin hektar alanı kuledeki arkadaşlarımız gözetleme yapmakta. Herhangi şüpheli bir duman gördüğünde yangın ekiplerine haber vererek ekipleri çıkarmakta. Aynı zamanda yangında koordinasyonu yapmakta. Kulecilerimizin büyüyen yangınlarda çok önemli bir rolü var. Yangın büyüdüğü zaman gelen ekiplerin sevk ve idaresi, onların yönlendirilmesi gibi çok büyük katkıları var. Çünkü gelen yabancı ekipler yöreyi bilmiyorlar. Kendileri buradan çok rahat yönlendiriyorlar. 5 ay burada gözetleme görevlerini yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Osmancalı Orman İşletme Şefliğine bağlı Çakmak Gözetleme Kulesinin diğer kulelerden farklı olarak bünyesinde yangın söndürme ekibinin de bulunduğunu belirten Özdemir, "Bizim bu kulemizin ayrı bir özelliği var. Aynı zamanda Osmancalı Şefliğimizde gözetlediğimiz orman tamamen dikimle oluşturulmuş bir orman. Özellikli bir orman. Farklı bir çalışma yöntemleriyle tesis edilmiş bir ormanımız mevcut. 10 dönümlük bir alandan yılda 1 traktör odun alıyorsam bizim burada ormana yaptığımız bakımlarla 2 traktör odun alıyoruz. Ya da sanayiye odun hammaddesi sağlıyoruz. Bakım yapmadığınız zaman o odunu da alamıyorsunuz. Bu nedenle ormanlarımızın bakımlarına çok önem veriyoruz" dedi.

"Yangıncılar çok fedakar çok çalışkan insanlardır"

Yangın söndürme ve gözetleme ekiplerinin çok fedakar olduğunu söyleyen Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, "Burada güzel bakımlı ormanları görünce biraz daha mutlu olduk. Ben müdürümüzü, şef arkadaşlarımızı ve ilgili arkadaşlarımızı kutluyorum. Gerçekten bir bahçe titizliğiyle ormanlarımıza bakmışlar. Babam orman memuruydu. Ben de ormanda yetiştim ve üniversiteyi bitirene kadar da ormanda çalıştığım için ormanın benim hayatımda ayrı bir yeri var. Yangıncılar çok fedakar çok çalışkan insanlardır. Bu gönül işidir. Ormanı sevmeyen bu fedakarlıklara katlanamaz. Dolayısıyla onlar yangın mevsimi boyunca 3-4 ay tek başına kendi aralarında evden uzakta böyle bir hayatı yaşıyorlar. Herhangi bir yangında müdahale edip ormanımızı kurtarmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Vali Yardımcısı Sandıkçı ayrıca orman yangınlarına karşı tüm vatandaşların duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Tabi ki ormanı korumak sadece yangıncıların görevi değil. Ormanları korumak hepimizin milli bir görevi, aynı zamanda da insani bir görevi" dedi.

Vali Yardımcısı Sandıkçı ile Orman İşletme Müdürü Özdemir kuledeki incelemelerin ardından kule personeli ve yangın söndürme ekipleriyle birlikte yangın sezonunun ilk iftarını birlikte yaptı. İftarın ardından dualar eden protokol ve yangın ekipleri yangınsız bir sezon diledi.