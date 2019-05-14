Özel öğrencilerden özel sergi

Manisa'nın Salihli ilçesinde engelli öğrenciler tarafından Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında resim ve el sanatları sergisi açıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, resim ve el sanatları sergisi açtı. Özel öğrencilerin hazırladıkları el emeği göz nuru eserleri sergilemekten mutluluk duyduklarını ifade eden Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Mehmet Sait Batıhan, sergide resim, baskı, ahşap boyama gibi çeşitli eserlerin yer aldığı yaklaşık bin eserin yer aldığını vurguladı. Sergi de öğrencilerin bir yıllık emeklerinin bulunduğunu vurgu yapan Batıhan “Bugün burada hep birlikte gereken şartlar sağlandığı ve doğru yöntemler kullanıldığı taktir de öğrenmeyen, eğitilemeyen insan olmadığını, öğrencilerimiz bu sergide gösterdi. Kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

Öğrencilerin mini konseri sonrası protokol üyeleri resim ve el sanatları sergisini gezip, öğretmen ve öğrencilerden sergi hakkında bilgi aldı. Özel öğrencilerin hazırladıkları el emeği göz nuru eserlerin sergilendiği serginin ise engelliler haftası boyunca açık kalacağı öğrenildi.

Okul binasında gerçekleştirilen özel serginin açılışına Kaymakam Levent Kılıç, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Güven Akça ile okul müdürleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.