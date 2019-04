Özel öğrencilerin annelerine özel kurs

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde özel eğitim sınıflarında okuyan öğrencilerin annelerine yönelik Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce 'El sanatları' kursu açıldı. Kurs sayesinde çocuklarını okulda bekleyen anneler hem zamanını olumlu değerlendirmiş olacak hem de el becerilerini geliştirerek çocuklarının gelişimine katkı sağlayacak.

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce özel eğitim öğrencilerinin annelerine 'El sanatları' kursu açıldı. Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu-Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı Öğrenci annelerine yönelik açılan 'El sanatları' kursuna 20 özel eğitim sınıfı öğrenci velisi katılırken kurs, hafta içi her gün 10.00-15.00 saatleri arasında Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu Özel Eğitim Sınıfında yapılıyor.

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez, "Özel öğrencilerimizin annelerine çocuklarının eğitimlerine katkı sağlayabilmeleri için özel eğitim verilmeye başlandı. İlçemiz Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrenci velileri her gün sabah çocukları ile beraber taşıma servisleri ile okula geliyorlar. Okulda öğrencilerini çıkış saatine kadar bekliyorlar. Okul müdürlüğünün talebi ve velilerin isteğiyle öğrencilerini okulda bekledikleri saatlerde el sanatları kursu açtık. Kurs süresince hem zamanlarını değerlendiriyorlar, hem çocuklarının eğitimlerine destek olabilecek eğitimleri alıyorlar, hem de el sanatı becerilerini geliştiriyorlar. Evlerinden getirdikleri atık malzemelerin geri dönüşümünü sağlayarak 'Sıfır atık' kapsamında yeni ürünler ortaya çıkarıyorlar. Veliler yapmış oldukları ürünleri 'Dünya Engelliler Günü'nde sergi düzenleyecekler. Halk Eğitimi Merkezi olarak her zaman ve her yerde halkın eğitimi için çalışmalarımız sürecektir. Toplamda 380 saatlik olan kursa 20 veli katılıyor." dedi.

Özel eğitim öğrencilerinin annelerine açılan kursu ziyaret eden, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Halk Eğitim Merkezince açılan özel eğitim annelerine özel kursumuzda özel öğrencilerimizin anneleri, el sanatları, el becerilerini geliştirebilecekler. Velilerimiz 'Sıfır atık' Projesi kapsamında evlerinde bulunan atık malzemeleri de kullanılabilir duruma getirebilecekler. Ayrıca burada sosyal ilişkiler yönünden de gelişmeler olabilecektir. Amacımız öğrencilerimizi bekleyen annelerin zamanlarını olumlu şekilde değerlendirebilmelerine katkı sağlamaktır" diye konuştu.