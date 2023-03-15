Özel öğrencilerin annelerine özel kurs

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu binasında eğitim gören özel öğrencilerin anneleri için Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından el sanatları kursu açıldı. Bir yandan özel öğrenciler eğitim alırken bir yandan da anneleri el sanatları kurslarıyla kendilerini geliştirip meslek sahibi oluyor.

Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, özel eğitim öğrencilerinin eğitim gördüğü Alaşehir Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu binasında özel eğitim öğrencileri velilerine el sanatları kursları açtı. El Sanatları öğretmeni Nigar Seçen tarafından verilen kursa 30 veli katılıyor. Veliler bir yandan el sanatlarını öğrenirken, bazen çocuklarının sınıflarında düzenlenen etkinliklere katılarak, çocuklarına eşlik ediyorlar.

Kursiyerlerden Hülya Dalkılıç, "Buraya kursa geliyoruz. El işi çalışmalarımızla üretiyoruz, ürettiklerimizi satıyoruz. Evde boş durmak yerine buraya gelerek, el sanatları öğreniyoruz. Özel eğitime gelen çocuğum var, onu okula bırakıyorum, sonra buraya gelerek, günümü değerlendiriyorum. Hem de aileme ekonomik destek sağlıyorum, hem de çocuğumu bekliyorum" dedi.

Bir diğer kursiyer Sultan Hasırcıklı ise şunları söyledi: "Burada örgü yapıyoruz, tepsi boyaması yapıyoruz, resimler çiziyoruz, geri dönüşüm eşyalarını değerlendiriyoruz. Hem çocuğumu özel eğitime getiriyorum, hem de burada el sanatları öğreniyoruz."

El Sanatları Öğretmeni Nigar Seçen de verilen kurs hakkında şu bilgileri verdi: "Özel eğitim öğrencilerinin annelerine yönelik kursumuza örgüyle başladık. Daha sonra ahşap boyama, çiçek yapımı, el sanatları gibi çalışmaları yapıyoruz. Velilerimiz hem sanat öğreniyorlar, hem de çocuklarını beklerken, boş zamanlarını değerlendiriyorlar. Sanat öğrenmeleri, sosyalleşme, çevre edinmenin yanında üretiyorlar ve ürettiklerini de satarak, aile bütçelerine katkı sağlıyorlar."

Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Aktaş, "Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak özel öğrencilerimizin velileri için çiçek yapımı kursu açıldı. Yaklaşık 30 velimiz kursa katılıyor. Öğrenci velilerimiz çocuklarını beklerken, hem el işi, çiçek üretimi yapıyorlar. Aynı zamanda aile bütçesine de katkıda bulunuyorlar" şeklinde konuştu.