Özel öğrencilerin programı büyük beğeni topladı

Manisa'nın Kula ilçesinde Engelliler Haftası kutlamaları, Atatürk İlkokulunun özel öğrencileri tarafından sunulan programla son buldu.

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası, Atatürk İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan program ile kutlandı. Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi Konferans Salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, ilçedeki okullarda öğrenim gören özel eğitim sınıfı öğrencilerinin hazırlamış olduğu gösteriler büyük beğeni topladı. Engelliler Haftası dolayısıyla özel eğitim sınıfı öğrencileri tarafından sunulan gösterilerin farkındalık oluşturmak amacıyla önemli olduğunu dile getiren Kula Kaymakamı Kemal Duru, özel eğitim sınıfı öğrencilerinin Engelliler Haftasını kutladı.

Özel eğitim sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan programın son bulmasının ardından, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri, Engelliler Haftası dolayısıyla ilçe sokaklarında ellerindeki pankartlar ile birlikte sloganlar atarak farkındalık yürüyüşü yaptı. Vatandaşların da desteklediği yürüyüş, kent meydanında son buldu.

Düzenlenen programa, Kula Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İsa Ekiz ile Hüseyin İzci, İlçe Spor Müdürü İbrahim Özel, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.