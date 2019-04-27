(Özel) Okeyde taş çalmaya kadın çözümü

Manisa'da evlerinde okey oynarken komşuları tarafından şikayet edilen iki kadın girişimci, tasarladığı okey takımı ile hem şikayetleri engelledi, hem taş çalınma tartışmalarının önüne geçti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki evlerinde aile arasında okey oynayan Şeyma Duruyol ve Tuğba Bozdemir adlı iki genç kadın, komşularının şikayeti üzerine ses çıkarmayan okey takımı tasarladı. 4 aylık bir çalışmanın ardından kendilerine özel ıstaka ve okey taşı tasarlayan iki girişimci kadın, gelen talepler üzerine ticarete atıldı. Evlerinin ikinci katını atölyeye çeviren kadınlar, eşlerinin de yardımıyla ürettikleri okey takımını ilk kez 26. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı'nda satışa çıkardı. Sessiz olma özelliği ile komşu şikayetlerinin önüne geçen okey takımı, 3 kanallı olma özelliği de taş çalınmasını engelliyor. Taş çalma tartışmalarını sona erdiren okey takımı şimdiden büyük ilgi gördü.

İsimlerinin baş harfini verdikleri ‘TŞ Okey Takımı'na patenti almak için başvurduklarını kaydeden Şeyma Duruyol, "Bir gece vakti biz evde okey oynarken, gelen şikayetler üzerine acaba bu sevdiğimiz okeyi nasıl oynayabiliriz diye düşündük. Ortağımla birlikte 3 veya 4 ay gibi bir düşünme aşamamız geçti. Birçok yöntem denedik ama en sonunda taşların ahşap olması halinde bunun daha sessiz olabileceğini düşündük. Bunu bu şekilde tasarladık. Kendi evimin 2'nci katını düzenledik. Eşlerimizin ve kardeşlerimizin de yardımıyla orada yapmaya başladık. İlk olarak hobi olarak başladık, daha sonra gelen talepler üzerine ticarete dökmeye karar verdik. Fuarında açılmasına yakındı, ilk kez fuara katılarak, izlenimleri görelim istedik" dedi.

"Çok güzel bir ilgi var"

Fuarın ardından Manisa'daki kahvehanelerde kullanılması için kahveciler odasıyla bir araya geleceklerini kaydeden Duruyol, "Istakanın düz ve 3 kanaldan oluşması gibi özelliği var. 101'i rahat oynayabilmemiz adına ıstakayı 3 kanal olarak tasarladık. Komple ahşaptan üretildi. Taşlar MDF malzemesinden yapıldı. Arkadan taşların sayıları belli olduğu için aynı zamanda taş çalınmasını da önlüyor. Çam ağacından yaptığımız ıstakamız keseyle birlikte 100 lira, kutusuyla birlikte 150 lira, ıhlamur ağacından olan ıstakamız keseyle birlikte 120 lira, kutusuyla birlikte 170 liradan satışa sunuyoruz. Gerçekten çok güzel bir ilgi var. İnsanlar başta ses çıkarmaz diyerek tedirgin oluyorlar ama daha sonra denediklerinde beğeniyorlar. TŞ okey diye sosyal medya hesaplarımız var. Oradan bize ulaşan vatandaşların evlerine kadar götürüyoruz. Fuardan sonra da kargo sistemiyle satışa sunucağız. Daha sonra ise kahveciler odasıyla da görüşeceğiz. Çünkü kahveler evlerin altında olduğu için gürültü çıkıyor. Kahveciler odasına numune bırakacağız. Talep görülmesi halinde il genelindeki tüm kahvehanelerde yaygınlaşmasını sağlayacağız" diye konuştu.

TŞ okeyi yerinde deneyen vatandaşlardan Tuğçe Köken, "Normal bildiğimiz okey gibi ama değişik. Taş çalma olmuyor. Ev ortamları gibi sessiz ortamlarda oynanabilen güzel bir tasarım yapmışlar. Fuarı gezerken gördüm. İlk defa oynadım. Güzel bir deneyim oldu" dedi.