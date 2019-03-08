(Özel) Okul müdüründen kadın çalışanlara '8 Mart' jesti

Manisa Yunusemre Hatice Görgülü İlkokulu Müdürü Zeynel Mutlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü unutmadı. Okulda çalışan öğretmen, memur ile okul aile birliği üyesi toplam 31 kadın için hediyeler hazırlayan Müdür Mutlu, çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Kadın öğretmenler ve memurlar kendileri için hazırlanan pastayı keserek günlerini kutladı. Kadınların toplumda önemli bir yerinin olduğunu söyleyen Mutlu, "8 Mart Dünya Kadınlar Gününde öğretmenlerimize, okul aile birliği üyelerimize, velilerimize yönelik yaptığımız çalışmada iyi bir gün geçirmelerini istedik. Küçük bir hediye ve bir pasta eşliğinde günlerini kutladık" dedi.

Okul sınıf öğretmenlerinden Gülistan Ulaş, "Müdürümüze bu jestinden dolayı çok teşekkür ederim. Bugünü unutmayarak bizi hatırladığı için bizim de moral motivasyonumuz yükseldi. Derslerde daha da şevkle konuları anlatıyoruz" dedi.