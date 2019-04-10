(Özel) Ölmeyi yasaklayan muhtar mührü oğluna devretti

Seçimde 23 yaşındaki oğlu Hamza Arslan'ı destekleyerek muhtar seçilmesini sağlayan Bilal Arslan, 5 yıllık dinlenme sürecinin ardından yeniden muhtarlığa aday olacağını söyledi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Tirkeş Mahallesi'nde önce ölümü yasaklamasıyla ardından da ilk ölene çeyrek altın takacağını söylemesiyle gündeme gelen ve bir anda sosyal medyanın fenomenlerinden biri haline gelen muhtar Bilal Arslan 5 yıllık görev süresinin ardından yeniden aday olmadı. Yapılan seçimde Bilal Arslan'ın 23 yaşındaki oğlu Hamza Arslan mahallenin yeni muhtarı seçildi. Babadan oğla geçen muhtarlıkta baba Bilal Arslan muhtarlık mührünü mahallenin yeni muhtarı olan oğlu Hamza Arslan'a teslim ederek görevinde başarılar diledi.

"Çok hizmet ettim, çok yoruldum"

Saruhanlı'nın kırsal Tirkeş Mahallesinde 5 yıl boyunca muhtarlık yaptıktan sonra yeniden aday olmayan Bilal Arslan muhtarlığı oğluna devretmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirterek, "5 yıl boyunca köyümüzde muhtarlık yaptık ve çok sayıda hizmet ettik. Alt yapısı, üst yapısı, sıcak asfaltlar, camiyi yeniledik. Çok hizmetler yaptım ve yoruldum. Baktım genç bir oğlum var. Halkla konuştum halk da dedi ki, "Muhtar sen yoruldun, yerine oğlun çıksın." Halk da bunu uygun gördü. Oğlum çok genç, muhtarlığı oğluma devrettim. Halk da oğlumu seçti. Şuan babadan oğula muhtarlığı oğluma devrettim. 5 yıl boyunca oğluma başarılar dilerim" dedi.

"Oğlum benden daha fazla ses getirecek"

Kendisini 'Fenomen muhtar' olarak arayan çok kişinin olduğunu da anlatan Bilal Arslan şunları söyledi:

"Arayan çok kişi oldu. Fenomen muhtar siz yine aday mısınız? diyen soranlar oldu. Ben de dedim ki ben çok işler yaptım, görevimi güzel yaptım ve yoruldum. Genç bir oğlum var aday onu çıkarmak istedim. Halkım da bunu uygun gördü. Ama yine de arıyorlar, 'Fenomen muhtar sen aday mısın?' diye soran çok. Telefonlar hala gelmeye devam ediyor. Ama fenomen muhtarlığımı oğluma devrediyorum. Oğlumun benden fazla ses getireceğine inanıyorum. Hizmette sınır yok. Herkese eşit olarak hizmet yapılacak. Mühür, imza ona ait ama ben yine de oğluma her konuda yardımcı olacağım."

Mahallenin yeni muhtarı seçilen 23 yaşındaki Hamza Arslan ise "Babama ve amcama sonsuz teşekkür ederim. Onlar arkamda olduğu süreci sırtım yere gelmez" dedi.

Yeni muhtarın amcası Ali Arslan ise şunları söyledi:

"Hamza'nın amcasıyım. Babası köyümüz için çok şeyler yaptı. Babası yeniden aday olmayacağını söyledi. Ben de bu yaştan sonra hizmete koşamam dedim. Genç bir muhtar adayı çıkaralım dedik. Biz de yeğenimizin çalışacağını biliyoruz. Onun arkasında biz varız. Hizmetlerde sıkıştığı noktalarda biz de koşturarak destek olacağız. Tüm Tirkeş halkına teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde 3 aday yarıştı. Adaylardan bir tanesi 17 oy aldı. Diğer adaydan da 10 oy farkla seçimi kazandık. Halk bizi tercih etmiş, oylarını bize atmış. Tirkeş Köyü halkına çok teşekkür ederim."