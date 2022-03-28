Özel oyuna kitapla girdiler

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Atatürk Kültür Merkezi Torbalar Gözaltı Show ekibinin Dünya Tiyatro Günü'ne özel hazırladığı oyun sahnelendi. Oyunu izlemeye gelen izleyiciler girişte kitap bağışlarken, toplanan kitapların, kütüphanesi olmayan okullara gönderileceği öğrenildi.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Atatürk Kültür Merkezi Torbalar Gözaltı Show ekibi, hazırladıkları oyunla Dünya Tiyatro Günü'nü kutladı. Gösterim öncesi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü Uluslararası Bildirisi ekibin en küçük üyesi tarafından okundu. TUTSO Konferans Salonu'nda sahnelenen oyunda ekibin kendi yazdığı komedi türünde skeçler sahnelendi. Renkli görüntülerin oluştuğu tiyatro gösterisinde izleyiciler oyunu büyük bir beğeniyle izledi.

Oyuna girişler kitapla oldu

Dünya Tiyatro Günü'ne özel olarak hazırlanan oyunda aynı zamanda sosyal sorumluluk projesine de imza atıldı. Oyunu izlemeye gelen izleyiciler girişte kitap bağışladı. İzleyicilerden toplanan kitaplar, kütüphanesi olmayan okullara gönderilecek.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Ekibimiz, Dünya Tiyatro Günü'ne özel bir oyun sahneledi. Tiyatro severlerimize oyuna gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyor, genç ekibimizi ise emekleri ve başarılarından ötürü kutluyorum” şeklinde konuştu.