(Özel) Sabuncubeli Tüneli hem zamandan hem yakıttan dev tasarruf sağlıyor

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde 'korkunç' olarak tasvir ettiği Sabuncubeli Geçidi, 3 yıl önce yapılan 4'er kilometrelik çift tüp tünel sayesinde artık daha konforlu ulaşım imkanı sağlıyor. O dönem Başbakan olan Binali Yıldırım tarafından 11 Haziran 2018 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Sabuncubeli Tüneli, zaman, yakıt, emisyon ve kaza maliyetleri dikkate alındığında sürücülere ve ekonomiye büyük katkı sağladı. D-565 Devlet Yolu'nun Manisa ile İzmir arasında kalan kesiminde, en yüksek noktası 580 metre rakıma varan Sabuncubeli Geçidi'nde yer alan tünel 4.070 metrelik çift tüpten oluşuyor. Yeni Avusturya Yöntemi (NATM) ile inşa edilen tünelin giriş-çıkış portallarında bulunan kavşaklar ve bağlantı yolları ile beraber proje toplamda 6 bin 600 metre uzunluğa ulaşırken, giriş portall Bornova'ya 9,4 km uzaklıkta, çıkış portall ise Manisa'nın merkez ilçesine 12 km uzaklıkta yer alıyor.

Yıllık ortalama 40 bin araç kullanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Sabuncubeli Tüneli projesinin sürücü ve ekonomiye olan faydasını şöyle sıraladı: “Sabuncubeli Tüneli, kışın buzlanmanın yoğun olduğu, eğimin yüzde 9,5 'a ulaştığı, 14 adet düşük standartlı kurptan oluşan Sabuncubeli Geçidi'nde güvenli, konforlu ve ekonomik trafik akışının tesis edilmesi amacıyla inşa edilmiştir. Projenin tamamlanmasıyla yüksek eğim ve küçük kuplar ortadan kaldırılarak yol eğimi tünel içinde yüzde 1,5'a indirilmiş, bu kesimdeki karla mücadele ve yüksek bakım maliyetlerinin önüne geçilmiştir. Yıllık Ortalama Günlük Trafik (YOGT) miktarının 40 bine yaklaştığı devlet yolunun tünel konforuyla geçilmesi sağlanarak İzmir ile Manisa arasındaki ulaşım 15 dakikaya indirilmiştir. Sabuncubeli Tüneli ile zamandan 290 milyon TL, akaryakıttan 15 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 305 milyon TL tasarruf edilmekte, 6 bin 91 ton daha az karbon salınımı sağlanmaktadır. Sabuncubeli Tüneli ayrıca, İzmir ve Manisa şehirlerinin enerji, sanayi, turizm, ticaret, madencilik ve lojistik açısından daha fazla gelişmesine imkan sağlamaktadır”

“Ege Bölgesi ekonomisi açısından Sabuncubeli Tüneli adeta bir ‘İpek Yolu' oldu”

Sabuncubeli Tüneli'nin Ege Bölgesi ve Manisa ekonomisine olan katkısını değerlendiren AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, “Sabuncubeli Tüneli'nin Ege Bölgesi başta olmak üzere şehrimize çok büyük katkısı bulunuyor. Yılda 40 bin araç bu tünel üzerinden seyahat ediyor. Bu tabi sadece İzmir ve Manisa arasında değil. İstanbul'dan İzmir'e gelen 40 bin araç bu yolu kullanmış durumda. Hem zamandan hem yakıttan büyük tasarruf sağlanıyor. Tünel sayesinde ayrıca yıllık 6 bin 91 ton zehirli gazın araçlardan salınımının da önüne geçilmiştir. Bu da hem hava kirliliğini önlemek açısından hem de tünelin ne kadar çevreye dönük ve faydasının olduğunun bir nevi göstergesi. Bu tüneli aynı zamanda İzmir-İstanbul Karayolunun Ege'ye açılan penceresi olarak ifade edebiliriz. Sabuncubeli Tüneli, Avrupa'dan başlayıp İstanbul üzerinden Muğla ve Aydın gibi turizm kentlerine giden bir güzergah üzerinde bulunmasıyla da şehirlerimize katma değer sağlıyor. Ege Bölgesi ekonomisi açısından Sabuncubeli Tüneli adeta bir ‘İpek Yolu' oldu. Hem ekonomik, hem stratejik hem de güvenli yolculuk açısından büyük öneme sahip bir tünelimiz var. Tünelin bölgemize kazandırılmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir Manisalı bir Ege'li olarak teşekkür etmek istiyorum. Son Başbakanımız Binali Yıldırım beyfendinin de Ulaştırma Bakanlığı döneminde tünelin yapılmasına büyük katkısı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

“Özür bile dilemeden sessizliğe büründüler”

Sabuncubeli Tüneli'nin açılmadan muhalefet tarafından tünelin ücretli olacağı yönündeki söylemlerini de hatırlatan Baybatur, “Muhalefetin artık bizce klasikleşmiş bir muhalefet etme anlayışı var. Sabuncubeli Tüneli yapılırken bir sürü yaygara çıkardılar. Ortaya ‘tünelden paralı geçiş olacak' diye bir şey attılar. Bakıp gördüler ki böyle bir şey yok, özür bile dilemeden sessizliğe büründüler. Biz Marmaray'ı, 3. köprüyü, 3. hava limanını da yaparken de bu projeler vatandaşın lehine bir durum sergiliyor mu, partisel olarak AK Parti'ye yarıyor mu? diye bakıp, milletin kafasında ters algılar oluşturmaya çalışıyorlar. Sabuncubeli Tüneli için de bunu yapmaya çalıştılar. Bu artık alışmış olduğumuz muhalefetin yıpratma, yalan söyleme, iftira atma politikasıdır. Tünel açıldı, vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde kullanıyorlar. Eser ve netice ortada” diye konuştu.