(Özel) Şampiyon mavi sulara döndü, olimpiyatlara hazırlanıyor

Manisa'da TAR sendromlu olarak dünyaya gelen bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, kulak rahatsızlığı sebebiyle ara verdiği mavi sulara 4 yıl sonra geri döndü. Antrenmanlara başladığı 1 aylık süre içerisinde hırsı ve azmi ile 3 madalya birden kazanan Yurtkölesi, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye altın madalya getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Manisa'da TAR sendromu nedeniyle doğuştan elleri ve ayakları tam gelişmemiş olan 25 yaşındaki Sefa Yurtkölesi, bundan 6 yıl önce beden eğitimi öğretmeni aracılığı ile yüzme sporuna başladı. 2 aylık kısa bir çalışmanın ardından Türkiye şampiyonu olan Yurtkölesi, kelebek, serbest, sırt ve kurbağa stili kulvarlarında 4 altın madalya kazanarak milli takım kampına davet edildi. Başarıları ile dikkat çeken Yurtkölesi, 2014 yılında ise Kıtalararası Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti ve derece yaparak bronz madalya kazandı. Milli yüzücü Yurtkölesi, kulak rahatsızlığı ve TAR sendromuna bağlı kan hastalığı sebebiyle yüzme sporuna 4,5 yıl ara vermek zorunda kaldı. İlaç tedavisi gören milli yüzücü, 4,5 yıl aradan sonra mavi sulara tekrar döndü. Hırsı, azmi ve çalışkanlığı ile dikkat çeken Yurtkölesi, 1 aylık kısa sürede 3 madalya birden kazandı. Antrenörleri eşliğinde Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü havuzunda antrenmanlarını aralıksız sürdüren Yurtkölesi, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyor.

Yüzme sporu ile engelini aştığını, bundan sonraki tek hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye altın madalya kazandırmak olduğunu anlatan Yurtkölesi, “Spor ile bir engellinin ulaşamayacağı noktalara ulaştım. Bunu hep söylüyorum, başarmak inanmanın yarısıdır. Diğer yarısı da başarmak için sevmek gerekir. Yaptığınız işi seveceksiniz ve güzel yapacaksınız. Sevdiğiniz zaman zaten bazı şeyler peş peşe geliyor. Ben de lise okurken beden eğitimi öğretmenimin aracılığı ile yüzme ile tanıştım. 2 aylık kısa bir çalışmanın ardından Türkiye şampiyonu oldum. 4 kulvarda 4 altın madalya alınca milli takım kampına davet edildim. Daha sonra Kıtalararası Yüzme Şampiyonası'na gittiğim zaman ülkemize bronz madalya kazandırdım. Manisa'ya da uluslararası madalya getiren ilk ve tek bedensel engelli sporcuyum” diye konuştu.

Türkiye'ye bir ilki yaşatacağının sözünü veren Yurtkölesi, “Yüzme sporuna uzun bir ara verdim. Kulak rahatsızlığı sebebiyle ve TAR sendromuna bağlı kan hastalığı sebebiyle 4,5 yıl ara verdim. İlaçlarla tedavi oldum. 4,5 yıl aranın ardından tekrar şampiyonaya hazırlanıyorum. 1 aylık kısa sürede katıldığım üç yarışmada tekrar madalya aldım. 50 metre kelebekte Türkiye şampiyonu oldum. 100 metre serbestte Türkiye ikinciliğim var. 50 metre sırtta da ikinciliğim var. Önümüzde şimdi çok büyük bir hedef var. Bunun için antrenörlerim öncülüğünde büyük bir özveri ile çalışıyorum. Olimpiyat şampiyonluğuna en iyi derecede hazırlanıp inşallah nasip olursa zoru başaracağıma inanıyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye için altın madalya kazanarak, Manisa'ya değil de Türkiye'ye bir ilki yaşatmak istiyorum” diye konuştu.