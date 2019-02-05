(Özel) Sokak köpeği aileden biri oldu

Manisa'da, çocukların şiddet uyguladığını gördüğü bir buçuk aylık sokak köpeğini sahiplenen Özcan Oyan, ‘Zuzu' ismini verdiği köpeğe, 16 yıldır evinde çocuğu gibi bakıyor. Oyan, aileden biri olarak gördüğü ‘Zuzu'yu yanından bir an olsun ayırmıyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ikamet eden iki çocuk babası Özcan Oyan, sahiplendiği sokak köpeğini evinde besliyor. Oyan, bundan 16 yıl önce işlettiği eczanenin önünde çocukların bir sokak köpeğini tekmelediğini fark etti. Sokak köpeğini çocukların elinden alarak sahip çıkan Oyan, bir buçuk aylık köpeği evinde beslemeye karar verdi. O günden sonra ‘Zuzu' ismini verdikleri köpek, aileden biri oldu. 16 yıldır Oyan ailesinin kendisine uzattığı şefkat eliyle yaşama tutunan Zuzu, hayatın tadını çıkarıyor. Özcan Oyan, gittiği her yere götürdüğü köpeğini, yanından bir an olsun ayırmıyor.

Şiddet uygulandığını gördüğü için köpeğe sahip çıktığını aktaran Özcan Oyan, “Eczanemin önünde çocukların tekmelediği bir buçuk aylık yavru bir köpek buldum. Kızımda köpek istiyordu fakat apartmanda olduğumuz için beslemenin zor olacağını düşünüyordum. O zaman bir televizyon reklamında ufak bir kuzuya çocuklar Zuzu diye sesleniyordu. Köpeğinde adı Zuzu kaldı. Aldık eve getirdik acaba uyum sağlar mı diye düşündük. Köpek sıkıntı olabilir düşüncesi vardı. Çünkü komşularımızı da rahatsız etmemiz lazımdı. Fakat köpek son derece uyumlu çıktı. O gün, bugün derken, 16 yıl oldu” diye konuştu.

Oyan, 10 yıl boyunca her gün işe birlikte gidip geldiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bakımı çocuktan daha zor. Çünkü 3 ile 5 yaş arası hiç büyümeyen bir çocuk olduğunu düşünün. Konuşamıyor ama birçok şeyi anlıyor. Sizin yapmak istediklerinizi anlıyor, yapmamanız gereken şeyleri anlıyor. Ömrünün sonuna geldi ama son anına kadar bizimle beraber. İlk zamanlar gençken, evde sıkılıyordu. 8'inci katta oturuyorum. Zor oluyordu. 10 yıl boyunca her gün benimle birlikte işe geldi. Arabanın önüne oturdu. Benimle bir işe gitti, benimle bir işten geldi.”

Oyan, hayvanlara şiddet uygulayan insanlara da uyarıda bulunmayı ihmal etmedi. Hayvana şiddet gösterenlerin, insanlara da şiddet göstereceğine dikkat çeken Oyan, “Hayvanı sevmiyorsanız, insanı hiç sevmezsiniz. İnsan sevgisi hayvan sevgisi ile başlar. Eğer siz insanlara saygı göstermiyorsanız, o insan hayvana da saygı göstermez. Bu iş bu kadar basittir. İnsana saygı göstermeyen birinin hayvana saygı göstermesini bekleyemezsiniz” diye konuştu.