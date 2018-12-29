Özel sporcular Salihli'de tek yürek oldu

Özel Olimpiyatlar Türkiye Dilek Sabancı Karma Futbol Turnuvası Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleştirildi.

Özel eğitim gereksinimi olan bireyleri yaşıtlarıyla kaynaştırıp topluma kazandırmayı amaçlayan Özel Olimpiyatlar Türkiye Dilek Sabancı Karma Futbol Turnuvası, Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek ve İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran ile okul müdürlerinin katılımları ile gerçekleştirildi. Ali İhsan Karayiğit sahasında gerçekleştirilen turnuvada, 30 özel, 18 partner sporcu ter dökerken, sporculara 16 gönüllü ve 8 çalıştırıcı da destek verdi. Salihli Özel Eğitim Uygulama Okulu, Namık Kemal Orta Okulu, 50. Yıl Orta Okulu, Milli Egemenlik Okulu Şehit Mustafa Serik Anadolu İmam Hatip Lisesi, Merkez Anadolu Lisesi Özel Açı Temel Lisesi sporcu öğrenciler el ele vermenin mutluluğunu yaşadı. Tribünleri dolduran ailelerin de özel sporculara alkışlarla destek verdiği futbol turnuvasında uzun süre hafızalardan silinmeyecek anlamlı sahneler yaşandı.

Salihli proje koordinatörü Hasan Çiçek, futbol turnuvasının 8-15 ile 16-25 yaş aralığındaki özel sporcu ve partner sporcuları aynı takım çatısı altında birleştirerek birlikte oynamalarını sağlandığını söyledi. Çiçek, projeyle Manisa'nın Salihli, İzmir'in Ödemiş, Kayseri, Kırklareli'nin Lüleburgaz, Bursa, KKTC'nin Lefkoşa, Kocaeli'nin Gebze ve Düzce'de düzenlenecek turnuvalarla 40 karma futbol takımı kurularak toplamda 900 sporcuya ulaşılması hedeflendiğini vurguladı.