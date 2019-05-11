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Özel sporculardan anlamlı anneler günü kutlaması

Manisa’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonda engelli sporcular anneler gününü kutladı.

Manisa'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonda engelli sporcular anneler gününü kutladı.


Manisa'da engelli sporcular, annelerine sürpriz bir kutlama yaparak, anlamlı bir jeste imza attılar. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonuyla, engelli sporculardan Deniz Ünsal, Harun Sabırlı, Ceylin Yerlikaya ve Yunus Özgün, Gençlik Merkezi liderlerinin öncülüğünde, anneler günü kutlaması gerçekleştirdiler. Sporcular, ellerinde çiçek ve hediyelerle evlere giderek, annelerine unutulmaz bir "12 Mayıs" yaşattılar. Kutlamalar esnasında oldukça duygu dolu anlar yaşanırken anneler, çocuklarının bu özel sürprizi ile tarifsiz bir mutluluk yaşadılar.

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